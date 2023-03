PAT * GALLERIA “PONTE PIÀ”: FUGATTI, « CON L’AFFIDAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVVISORIA AVANZA UN INTERVENTO ATTESO DAI TERRITORI, MIGLIORIAMO I COLLEGAMENTI »

10.10 - venerdì 10 marzo 2023

Galleria “Ponte Pià”, si parte con le opere per proteggere la viabilità provvisoria. Affidati i lavori per le barriere paramassi. Fugatti: “Avanza un intervento atteso per i territori. Miglioriamo i collegamenti, una priorità indicata negli Stati generali della montagna”.

Sono partiti i lavori per mettere in sicurezza la viabilità provvisoria che servirà alla realizzazione dell’intervento di rettifica e adeguamento della galleria di Ponte Pià (opera S-174), sulla statale 237 del Caffaro. Il cantiere del Lotto 2, relativo alle opere di difesa, è stato affidato all’impresa costruttrice (la Georock di Spiazzo Rendena) alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti e dei tecnici del Servizio opere stradali e ferroviarie di Apop che curano il progetto. Prosegue nel frattempo la procedura di appalto per la galleria, un’opera da 34.414.482,49 euro per la quale si potrebbe vedere l’aggiudicazione nei prossimi mesi e l’avvio dei lavori in estate, come precisa il presidente.

“Con l’affidamento della viabilità provvisoria avanza un intervento atteso dai territori, ovvero il miglioramento della galleria di Ponte Pià sulla direttrice Tione-Ponte Arche. L’opera ci consentirà di risolvere le attuali criticità in questa parte di statale e di rispondere all’obiettivo generale di favorire la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti sulla rete trentina. Diamo inoltre seguito ad una delle priorità emerse negli Stati generali della montagna, cioè facilitare il più possibile la mobilità anche nelle zone distanti dai grandi centri”.

Così Fugatti alla consegna dei lavori avvenuta sulla vecchia viabilità, realizzata in epoca precedente all’attuale galleria, che sarà temporaneamente ripristinata e aperta al traffico per la durata complessiva di circa 500 giorni, in modo da consentire l’esecuzione del lotto 1 del tunnel.

Nello specifico, il lotto 2 dell’intervento riguarda le opere di protezione dalla caduta massi sulla sede stradale dismessa adiacente il bacino idrico della diga di Ponte Pià. La strada sarà infatti protetta attraverso il disgaggio delle pareti rocciose, nonché la posa delle reti in aderenza alle pareti rocciose e delle barriere paramassi opportunamente collocate.

L’importo di contratto del lotto 2 è di 770.443,00 euro. È prevista la posa di 9.500 metri quadrati di rivestimento delle pareti rocciose in rete metallica e barriere paramassi per una superficie complessiva di circa 3mila metri quadrati.

I DATI DEL PROGETTO

Lotto 2: opera S-174 – Lavori di rettifica e adeguamento della galleria “Ponte Pià” nel tratto compreso tra le Progr. Kilom. 94,576 – 96,577 della S.S. n. 237 del Caffaro – Opere di difesa – Lotto 2

Progettista generale: ing. Paolo Nicolussi Paolaz

Direzione lavori: Direttore dei lavori geom. Mario Moser, Direttore operativo ing. Tiziana Moratti, assistente alla DL geom. Rosario Sala, CSE ing. Sergio Broseghini

Impresa esecutrice: Georock S.r.l. – Frazione Borzago – Spiazzo – Val Rendena

Tempo di realizzazione previsto: 180 giorni naturali e consecutivi