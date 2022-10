CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * MORTE MASHA AMINI: PRESIDENTE TAUFER, « SOLIDARIETÀ A TUTTE LE DONNE IRANIANE, IN LOTTA PER LA LIBERTÀ »

18.00 - venerdì 07 ottobre 2022

La Commissione per le Pari per le Pari Opportunità tra donna e uomo della Provincia autonoma di Trento si associa all’appello del Coordinamento nazionale delle Commissioni Pari opportunità per esprimere la propria vicinanza e solidarietà a tutte le donne e a tutti coloro che in questi giorni stanno protestando nelle piazze iraniane e di gran parte del mondo contro il regime dopo la morte di Masha Amini, barbaramente uccisa per mano della Polizia Morale soltanto per non aver indossato il velo correttamente e per tutte le donne offese e brutalizzate da questo regime.

La Commissione condanna fortemente l’uso della violenza contro le donne ed i manifestanti, la sistematica violazione delle Convenzioni Internazionali emesse dall’ONU, di cui l’Iran è stato membro dal 1945, quali:

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

• Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici

• Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le Donne (CEDAW)

• Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Chiediamo al Governo di Teheran di interrompere immediatamente la violenta repressione in atto contro il popolo iraniano.

Siamo dalla parte delle donne e delle persone che stanno lottando per la libertà e la parità di diritti civili, sociali e politici delle donne.

Sosteniamo con tutti i mezzi a nostra disposizione il processo di liberazione e conquista dei diritti di tutte le donne che vivono sotto regimi misogini e auspichiamo che l’emancipazione e la libertà possano prevalere sulla repressione dei diritti fondamentali.

*

Dott.a Paola Maria Taufer

Presidente della Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo della Provincia autonoma di Trento