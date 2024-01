PAT * “DA OGNI MONDO, IL PAESE”: « LABORATORIO DI SCRITTURA PER TRENTINI E DISCENDENTI DI TRENTINI ALL’ESTERO »

10.23 - lunedì 15 gennaio 2024

Iscrizioni entro il 5 febbraio, rivolto a trentini e discendenti di trentini all’estero. “Da ogni mondo, il paese”, il laboratorio di scrittura.

“Da ogni mondo, il paese” è un laboratorio di scrittura creativa e autobiografica, legata al patrimonio culturale dei luoghi di provenienza, rivolto a trentini e discendenti di trentini all’estero. Il progetto è promosso dall’UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia, in collaborazione con Mondo Trentino Village. Destinato a 10 partecipanti, il workshop è articolato in 5 incontri online di 2 ore ciascuno, che si svolgeranno dalle ore 20.00 alle ore 22.00, ogni giovedì dal 29 febbraio al 28 marzo. E’ previsto un incontro online per presentare il Bando ed il percorso nel dettaglio, il 17 gennaio 2024 alle 20.30.

I partecipanti devono avere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Se il numero di domande fosse superiore ai posti disponibili sarà data la priorità a chi documenti pregresse esperienze di scrittura, poi a chi proviene dalle aree interne del territorio trentino. In caso di parità di requisiti, si procederà ad una selezione in base ai testi inviati, da parte di una commissione composta dallo scrittore Valerio Millefoglie con Emanuela Rollandini e Lucia Cella, funzionarie di UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Ai 5 incontri collettivi online si affiancheranno occasioni di confronto con referenti territoriali e figure del mondo culturale trentino, che saranno proposte e organizzate in relazione ai singoli percorsi di scrittura. I testi che prenderanno forma durante l’attività di laboratorio saranno raccolti nella pubblicazione “Da ogni mondo, il paese. Guida di viaggio ai luoghi che ci portiamo dentro”.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2024 all’indirizzo email: emanuela.rollandini@provincia.tn.it

Per partecipare all’incontro di presentazione online è necessario registrarsi sulla piattaforma Mondo Trentino Village LINK https://mondotrentinovillage.it/