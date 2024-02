PAT * CARNEVALE: « TANTE LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, OGGI 4 FEBBRAIO INGRESSO GRATUITO»

08.08 - domenica 4 febbraio 2024

Carnevale: ecco gli appuntamenti proposti dai Musei della rete provinciale.Tante le iniziative rivolte alle famiglie, e il 4 febbraio, prima domenica del mese, c’è ingresso gratuito. “Il periodo del Carnevale e delle prossime festività può rappresentare un’interessante opportunità, per i nostri studenti e studentesse, per esplorare l’arte e la cultura nei musei del Trentino. Le gallerie, i luoghi dell’arte e della cultura, rappresentano preziose opportunità di arricchimento, dove approfondire le proprie conoscenze, comprendere meglio la storia e fare nuove esperienze sul territorio”.

L’invito arriva dalla vicepresidente e assessore provinciale all’istruzione e cultura, Francesca Gerosa, che prosegue: “Accanto alle numerose proposte che la rete provinciale dei musei mette in campo per il Carnevale, voglio anche ricordare l’ingresso gratuito di domenica 4 febbraio, nell’ambito dell’iniziativa #domenicalmuseo, altra occasione importante, per tutti, di scoprire i tanti luoghi di cultura del Trentino”. A proporre l’entrata gratuita, domenica, saranno infatti: lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, la Villa Romana di Orfeo, il Mart e Casa Depero a Rovereto, la Galleria Civica a Trento, il Museo dell’Aeronautica Caproni, il MUSE, Palazzo delle Albere, il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, il Castello del Buonconsiglio e il Museo etnografico trentino di San Michele all’Adige.

METS

Il carnevale di San Michele all’Adige vede la collaborazione del METS – Museo etnografico trentino San Michele. Si inizia oggi 3 febbraio con il Carnival Party, festa mascherata in programma a partire dalle 19. Domenica 4 febbraio ingresso gratuito al Museo e sfilata dei carri e dei gruppi allegorici a partire dalle 13.30. Il METS ha contribuito attivamente al coordinamento dei gruppi storici: Lachè di Romeno, Comitato Carnevale di Varignano, L Grop de le Mascre de Soraga, Pulgenella Castiglionese e Grop de la Méscheres de Délba e Penìa.

Info: www.museosanmichele.it/

MART

Tanti gli appuntamenti organizzati dal Mart di Rovereto, per grandi e piccini. Domenica 4 febbraio, in cui l’accesso alle sedi di tutti i musei trentini è gratuito, sono in programma un laboratorio e due visite guidate. Dalle 15 alle 16.30 i bambini e le bambine potranno creare delle maschere e interpretare le opere della collezione del museo nel laboratorio “Little Mart. Cambio faccia” ispirato a un libro illustrato di Lucia Biancalana. Per gli adulti: alle 15 è in calendario la visita guidata alla mostra “Dürer. Mater et Melancholia”, alle 16 la speciale visita guidata con ospite alla mostra di Gian Enzo Sperone, tra i più importanti collezionisti d’arte italiani. La visita sarà condotta da Denis Isaia, curatore della mostra, e da Andrea Cortellessa, docente, critico e storico di letteratura italiana.

Giovedì grasso, 8 febbraio, torna l’appuntamento mensile con “Altri Quadri”, la rassegna sui video d’artista. Ospiti della serata gli artisti Tekla Aslanishvili e Gago Gagoshidze che dialogheranno con la curatrice del progetto, Martina Melilli. Seguirà aperitivo con Alte Masi e proiezione del documentario “Stone of Hell”.

Ultimi appuntamenti della settimana: sabato 10 febbraio alle 15 visita guidata alla mostra di Gian Enzo Sperone. Domenica 11, sempre alle 15, visita guidata alla mostra su Dürer e “Little Mart. Ci vuole pazienza”, per bambini dai 4 ai 10 anni, in relazione con la mostra “Global Painting”, sulla pittura cinese contemporanea.

Info: www.mart.tn.it/

BUONCONSIGLIO

Il Castello del Buonconsiglio, che quest’anno celebra il centenario di attività, propone per domenica 11 febbraio ad ore 10.30 e 15 l’attività per bambini “A Carnevale ogni animale vale”. Si tratta di una caccia alle figure misteriose che si nascondono in museo; dopo averle scovate con l’aiuto di una mappa e osservate con attenzione, ognuno può divertirsi a realizzare la propria mascherina prendendo spunto dai personaggi, dagli animali e dalle creature fantastiche incontrate durante il percorso. Tariffa: 8,00 € a nucleo familiare.

Info: www.buonconsiglio.it/

MUSE

La proposta del MUSE – Museo delle Scienze in occasione del prossimo carnevale è nel segno della “Natura furba” . Martedì 13 febbraio, dalle 14 alle 18, bambine e bambini potranno festeggiare insieme i giorni più colorati e scherzosi dell’anno, in un pomeriggio di attività tra scienza, arte e natura. Filo conduttore, le astuzie di piante e animali per comunicare, riprodursi e difendersi, stratagemmi e furbizie che vengono raccontate e vissute in prima persona in modo creativo e divertente, grazie a una serie di attività. Tutte le proposte, alcune a ciclo continuo e altre a orari fissi, sono comprese nel biglietto di ingresso al museo e prenotabili su Ticketlandia. Infine, a rendere ancora più vivace e inaspettato il pomeriggio, un piccolo omaggio a sorpresa al MUSEShop per tutti coloro che vorranno cogliere lo spirito del carnevale e vestirsi in maschera. Sempre nel periodo di Carnevale, anche se non direttamente correlato, l’iniziativa Darwin Day. Passioni e scoperte di un rivoluzionario naturalista. Sabato 10 febbraio 2024, dalle 13 alle 19 il museo si anima con attività a tema evoluzione e natura.

Tutte le info su www.muse.it