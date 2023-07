PAT * ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI: « ACCOGLIENZA, RIPARTITI 94 MILIONI ALLE COMUNITÀ E AL TERRITORIO VAL D’ADIGE »

10.01 - venerdì 21 luglio 2023

Attività socio assistenziali delle Comunità: definiti i budget 2023. Ieri la decisione della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Segnana. La Giunta provinciale, ha definito i budget per le attività socio assistenziali delle Comunità e del Territorio Val d’Adige per il 2023, ha ripartito alle Comunità di valle le risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina e definito altri aspetti relativi all’erogazione dei servizi socio assistenziali.

“La deliberazione consente di ripartire oltre 94 milioni di euro alle Comunità e al Territorio Val d’Adige – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana – con un aumento rispetto ai precedenti stanziamenti, tenuto conto anche delle precedenti risorse assegnate per le funzioni di Spazio Argento. Vi sono poi circa 700.000 euro di risorse, che vengono ripartite fra le Comunità in base ai dati relativi ai cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea presenti nei singoli territori. Si tratta di un importante provvedimento – prosegue Segnana – che sostiene le funzioni socio-assistenziali esercitate dalle Comunità, impegnate negli ultimi anni in processi di revisione degli affidamenti dei servizi nei vari ambiti, secondo un processo di qualità.

Il percorso condotto – aggiunge ancora Segnana – ha portato a consolidare l’offerta dei servizi, a definire nuovi modelli di risposta, quale ad esempio Spazio Argento, e a definire criteri omogenei per la determinazione del costo dei servizi, che incidono sulla definizione delle risorse a favore delle Comunità e del Territorio Valle dell’ Adige, e che hanno comportato un aumento di risorse rispetto allo scorso anno. Quanto definito nella deliberazione, adottata d’Intesa con il Consiglio per le Autonomie locali, oltre alla ripartizione delle risorse economiche, rappresenta una comune base di riferimento per Provincia e Enti locali orientata ad assicurare nel territorio servizi e opportunità coerenti con i bisogni delle persone e delle famiglie”‘, conclude l’assessore.

Nello specifico le risorse da destinare ai budget per le attività socio assistenziali delle Comunità e del Territorio Val d’Adige per il 2023 ammontano a 94.169.641,32 euro.

In tale importo è stata riconosciuta una quota di finanziamento aggiuntiva per l’incremento dei costi e delle tariffe da riconoscere ai soggetti del Terzo Settore che gestiscono servizi diurni e residenziali a favore di persone con disabilità, in seguito ad una valutazione attenta del bisogno di accompagnamento delle persone e accolte, tramite una specifica scheda di valutazione.

Il provvedimento approvato definisce anche altri elementi specifici rilevanti per la gestione dei servizi socio-assistenziali, tenuto conto della ripartizione delle competenze tra Provincia e Comunità.

Per l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina, l’importo del contributo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile alla Provincia ammonta a 711.640,50 euro e viene ripartito tra le Comunità/Territorio in base ai dati relativi ai cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea presenti nei singoli territori alla data del 03 ottobre 2022.