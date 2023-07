APT VALSUGANA (TN) * LAGHI DI LEVICO E CALDONAZZO: « METE IDEALI PER UNA VACANZA RILASSANTE, A CONTATTO CON LA NATURA »

09.26 - venerdì 21 luglio 2023

In Valsugana e Lagorai ti offriamo un’estate in spiaggia sui Laghi di Levico e Caldonazzo; un benessere termale grazie alle Terme di Levico e Vetriolo; una grande varietà su 2 ruote con 80 km di pista ciclabile e 300 km di percorsi MTB in quota; la catena del Lagorai, una delle aree a maggiore naturalità del Trentino con bellissime escursioni ed infine un’ospitalità autentica in strutture accoglienti e di qualità. Un vero paradiso naturale tutto da scoprire e dove poter vivere l’esperienza unica del “mare in montagna”!

Balneabili da maggio a settembre, i laghi di Levico e Caldonazzo sono davvero la meta ideale per trascorrere una vacanza rilassante a stretto contatto con la natura, praticare sport acquatici e fare delle piacevoli passeggiate sul lungolago e sulle montagne circostanti. I laghi dispongono di spiagge libere alberate dotate del servizio “spiagge sicure” con la presenza di bagnini in modo continuativo nei mesi di luglio ad agosto, nonché di stabilimenti balneari attrezzati.

Il lago di Caldonazzo è il lago più grande appartenente interamente al Trentino ed è una vera e propria palestra naturale per gli sport d’acqua quali canoa, sci nautico, vela, stand up paddling e nuoto; il colle di Tenna lo separa dal vicino e tranquillo lago di Levico, circondato dal verde e simile ad un fiordo norvegese dove si possono fare delle piacevoli uscite in barca elettrica.

Anche per il 2023 le spiagge dei laghi di Levico e Caldonazzo sono state premiate con l’ambito riconoscimento europeo della Bandiera Blu della FEE, che attesta la qualità delle acque di balneazione e i servizi offerti nelle spiagge, negli stabilimenti e nelle località di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica Al Lago, Tenna, e Pergine Valsugana (S. Cristoforo)

afferma ancor di più l’impegno nella promozione di un turismo sostenibile del territorio della Valsugana, che nel 2019 ha raggiunto l’importante obiettivo di essere la prima destinazione al mondo certificata per il turismo sostenibile secondo i criteri del GSTC.