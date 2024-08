COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * COMITATO ORDINE PUBBLICO: «FOCUS SU CONTROLLI STRADALI E SICUREZZA PER IL “DRIP FESTIVAL” AL TRENTINO MUSIC ARENA»

14.51 - mercoledì 14 agosto 2024

Sicurezza stradale, ordine pubblico e sicurezza: questi i principali punti all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi stamane presso il Commissariato del Governo di Trento, presieduto dal Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, nonché del Direttore Generale della Provincia Autonoma di Trento, Dott. Raffaele De Col, del Sindaco del Comune di Madruzzo, Michele Bortoli e del Vicesindaco del Comune di Cavedine, Andrea Travaglia.

In particolare, con l’approssimarsi del Ferragosto e del conseguente incremento del traffico stradale verso le località turistiche, in seno al Comitato è stata condivisa una strategia di interventi volti, da un lato a qualificare e intensificare i controlli presso gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento, e dall’altro a potenziare i servizi di vigilanza e sicurezza, specie nelle tratte e nelle giornate indicate con il “bollino nero”.

Tali strategie erano state già analizzate, anche su indicazione ministeriale, in occasione della recente riunione del Comitato Operativo Viabilità, svoltosi presso il Palazzo del Governo con la partecipazione degli Organi di Polizia Stradale e degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Trento.

Particolare attenzione è stata posta sulla situazione di traffico e inquinamento acustico delle strade provinciali che attraversano i centri abitati dei Comuni di Madruzzo e di Cavedine. Al riguardo il consesso ha condiviso l’esigenza di una azione di efficace presenza e visibilità sulle arterie maggiormente stressate soprattutto in questo periodo festivo.

Altra questione sul tavolo del Comitato, il “Drip Festival”, manifestazione canora in programma dal 29 al 31 agosto presso la Trentino Music Arena, che vedrà la partecipazione di artisti del panorama musicale italiano trap e rap, nonché di un numeroso pubblico, specialmente giovane, proveniente da tutta Italia. A tal proposito, è stata condivisa l’importanza di adottare tutte le misure idonee affinché la kermesse possa svolgersi in una cornice di massima sicurezza per il pubblico ed il territorio interessato dall’afflusso di pubblico proveniente anche da altri territori.

Infine, il Comitato ha evidenziato l’opportunità di porre in essere appropriati interventi finalizzati a affrontare efficacemente alcune problematiche connesse a situazioni critiche che interessano alcune aree urbane tra cui anche la zona circostante il Palazzo della Regione.

I temi affrontati dal Comitato sono stati successivamente sviluppati, sotto il profilo tecnico-operativo, nel corso di una Riunione tecnica, coordinata dal Commissario del Governo in modo da sviluppare una sinergica azione finalizzata ad una fruibilità in sicurezza del territorio interessato da molteplici eventi, da fenomenologie incidenti sulla sicurezza e da un importante incremento di traffico. Soddisfazione è stata espressa dal Prefetto Petronzi per lo spirito di collaborazione manifestato da tutti i partecipanti.