PAT * ASSEMBLEA TRENTINOSOLIDALE: SEGNANA, « ESEMPIO VIRTUOSO DI ENTE DEL TERZO SETTORE, IL VOSTRO È UN CONTRIBUTO IMPORTANTE »

19.24 - venerdì 28 aprile 2023

Trentinosolidale, l’assessore Stefania Segnana all’assemblea annuale dell’associazione. Si è tenuta presso la sala conferenze Erickson di Gardolo l’assemblea annuale di Trentinosolidale, alla presenza dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana. Un momento importante per fare il punto delle attività dell’associazione, con la relazione di missione del 2022 e l’illustrazione del bilancio di esercizio da parte del presidente Giorgio Casagranda.

L’assessore Segnana ha portato i saluti del presidente Maurizio Fugatti ed espresso l’apprezzamento dell’amministrazione provinciale per il prezioso lavoro svolto. “Vorrei sottolineare il fatto che la vostra associazione è composta interamente da volontari. Il vostro è un contributo importante, che abbiamo avuto modo di conoscere anche attraverso le attività nelle scuole e per la vostra presenza al tavolo di coordinamento a cui partecipano istituzioni, enti e associazioni che lavorano per realizzare progetti condivisi. Un buon esempio di come sia possibile portare avanti azioni positive e collaborazioni avendo l’obiettivo di realizzare assieme idee e iniziative nel campo delle politiche sociali”, ha detto Segnana, ricordando ai presenti che proprio nel corso della mattinata si è svolta presso l’Istituto Buonarroti di Trento l’edizione 2022-2023 del concorso “Lotta allo spreco alimentare”.

Trentinosolidale è un esempio virtuoso di Ente del Terzo settore: nel corso dell’assemblea sono state illustrate le principali iniziative a valenza sociale e ambientale, come “Donotrentino” e “A Scuola”, di utilità pubblica ed educativa “Alternativa al carcere”, fino al progetto più noto “Lotta allo spreco alimentare”, che offre anche un servizio essenziale al territorio. Ecco alcuni dati: i 703 volontari di Trentinosolidale hanno complessivamente donato alla comunità trentina 191.146 ore di lavoro; 750 studenti tra i 6 e i 19 anni hanno partecipato al concorso “Lotta allo spreco alimentare, con 20 classi premiate.

Per Donotrentino, i donatori registrati alla piattaforma sono 380, con 110 beni donati e 29 tra servizi assistenziali e associazioni accreditate per praticare il dono verso chi è in condizioni meno privilegiate. Arrivano a ben 1.930 tonnellate gli alimenti raccolti nel 2022, delle quali 1.750 tonnellate sono state distribuite per il consumo umano e 180 destinate al consumo animale, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro e più di 2 mila famiglie che sono state sostenute nelle loro esigenze. Trentino solidale, infatti, ridistribuisce anche alimenti freschi a 30 tra associazioni, organizzazioni e istituzioni che intervengono con iniziative di solidarietà sul territorio.