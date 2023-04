PAT * INAUGURAZIONE TRIENNIO ACCADEMICO: SEGNANA, « MEDICI MEDICINA GENERALE, FIGURE IMPORTANTI PER SISTEMA SANITARIO E COMUNITÀ »

18.51 - venerdì 28 aprile 2023

Oggi l’inaugurazione del triennio 2022/2025 della Scuola di Medicina Generale. Medici di Medicina Generale, Segnana: “Figura importante per il sistema sanitario e per le comunità”. Nella mattinata di oggi l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e famiglia, Stefania Segnana, ha partecipato all’inaugurazione del triennio accademico 2022-2025 del Corso di formazione specifica in Medicina generale.

“È sempre bello assistere all’inizio di un nuovo percorso e vedervi qui oggi, nonostante la situazione non facile che vive il mondo della sanità a livello nazionale, dimostra l’interesse che esiste verso una specializzazione di primaria importanza sia all’interno del sistema sanitario, fungendo da primo e costante punto di contatto con il paziente, sia per le persone e le comunità, che con questa figura instaurano un rapporto anche fiduciario importante” ha detto l’assessore.

Sono 19 i medici iscritti a triennio 2022-2025 del corso di formazione specifica in medicina generale, quindici dei quali residenti in provincia di Trento. Un numero inferiore ai posti messi a bando, in linea con il trend riscontrato a livello nazionale.

“Siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare per rendere più attrattiva la professione del medico di medicina generale nell’attuale organizzazione dei servizi e sulla necessità di adottare quanto prima, anche in applicazione all’Accordo Collettivo Nazionale, quelle misure a sostegno della medicina convenzionata territoriale” – ha aggiunto l’assessore Segnana. – “Vi auguro quindi un percorso interessante e arricchente, al termine del quale possiate poi spendere le vostre competenze ed energia al servizio dei nostri cittadini e delle nostre comunità”.

L’inaugurazione del Corsi di Medicina generale si è tenuta oggi nella sede della Scuola di Medicina Generale, presso la Fondazione Bruno Kessler, in Via S. Croce a Trento. La giornata si è aperta con il saluto introduttivo della dottoressa Giulia Berloffa e della dottoressa Antonella Graiff, rispettivamente direttrice e responsabile del management della Scuola, a cui sono seguiti gli interventi del presidente dell’Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Trento, Mario Ioppi, del Segretario generale di FBK, Andrea Simoni, e del dirigente generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Antonio Ferro.

La formazione del medico di medicina generale è demandata dalla normativa nazionale alle Regioni e Province Autonome. Per anni la gestione dei corsi è stata affidata all’Ordine dei medici. A partire dal gennaio 2021, la gestione della Scuola di formazione specifica in medicina generale è disciplinata da un Protocollo Quadro, deliberato dalla Provincia autonoma di Trento, che definisce la collaborazione integrata tra la stessa Provincia, l’Ordine provinciale dei medici Chirurghi ed Odontoiatri (responsabile del programma scientifico), Fondazione Bruno Kessler (responsabile della gestione amministrativo-finanziaria), Azienda provinciale per i servizi sanitari.