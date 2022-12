PAT * ARTIGIANATO: « CONCLUSO IL TOUR DI “CAREER DAY“ SUL TERRITORIO, 300 PERSONE E 50 AZIENDE PARTECIPANTI »

18.16 - martedì 13 dicembre 2022

Artigianato, concluso il tour di Career day sul territorio: 300 persone e 50 aziende partecipanti. Si chiude con un bilancio complessivo di 300 persone e 50 aziende artigiane partecipanti al ciclo di eventi di reclutamento (“Career day”) di personale nel settore dell’artigianato organizzati sul territorio trentino. Il ciclo di eventi – promossi da Agenzia del Lavoro in collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento – è nato con l’intento di stimolare e qualificare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’artigianato, in special modo negli ambiti dell’impiantistica, del legno e dell’edilizia con specifica ricerca di operai edili, falegnami, carpentieri, elettricisti, idraulici e termotecnici.

Lanciata il 22 settembre con l’apertura del primo Career day volto a raccogliere candidature per lavorare nell’artigianato nell’area della Valsugana, l’iniziativa si è poi intensificata con la realizzazione di 4 eventi nei mesi di novembre e dicembre. In particolare, il 29 novembre per trovare personale nell’area della Val di Non e Val di Sole, il 30 novembre nell’area della Vallagarina, il 6 dicembre nell’area della Valle dell’Adige e Rotaliana chiudendo, infine, il 7 dicembre con l’evento che ha coperto l’area dell’Alto Garda e Ledro.

Sebbene in un periodo complesso in termini di reperimento di personale, si chiude dunque positivamente l’intera iniziativa la quale ha visto un vero e proprio “tour” su tutto il territorio trentino per supportare gli imprenditori alla ricerca di lavoratori nell’entrare in contatto con persone, sia con esperienza che senza, interessate a lavorare nel settore.

Delle 300 persone totali partecipanti, hanno preso parte circa 130 adulti con esperienza in cerca di nuove opportunità, oltre che giovani apprendisti, anche senza specifica formazione o esperienze pregresse, avendo la possibilità di cimentarsi in un colloquio. Gli eventi sono stati inoltre occasione per 170 studenti di 11 classi dei principali istituti tecnici del Trentino, di avvicinarsi al mondo del lavoro, conoscendo i propri potenziali futuri datori di lavoro.

Oltre 50 gli imprenditori artigiani che hanno svolto colloqui conoscitivi, confermando l’individuazione di profili interessanti per le proprie attività.

L’impegno di Agenzia del Lavoro continua: oltre agli eventi svolti e proposti periodicamente, rimane attivo tutto l’anno il servizio di incontro domanda e offerta, offrendo supporto a chi intende cercare personale ed orientando i candidati interessati alle professioni artigiane a percorsi formativi dedicati.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Agenzia del Lavoro www.agenzialavoro.tn.it e sul portale Trentino Lavoro.