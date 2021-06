ON. MELONI (FDI) * DL LAVORO: « SOSPENSIONE DEL CASHBACK, ORA SI PRENDANO QUEI SOLDI E SI DIANO ALLE AZIENDE IN CRISI »

“Apprendiamo che nella bozza del Decreto lavoro sarebbe stata introdotta la sospensione del cashback. Se confermata sarebbe una vittoria di Fratelli d’Italia. Avevo chiesto in una lettera al presidente del Consiglio Draghi di cancellare l’insensata e inutile misura voluta da Conte e dai Cinque stelle. La richiesta di Fdi è stata accolta.Questo dimostra come la nostra sia un’opposizione seria e concreta. Ora si prendano quei soldi e si diano alle aziende in crisi”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.