APT ROVERETO (TN) * “BOLLA SORSI DI NATALE“: « L’INCONTRO CON LE MIGLIORI ETICHETTE DELLA VALLAGARINA, 80 VINI DA DEGUSTARE »

17.58 - sabato 26 novembre 2022

La Bolla Sorsi di Natale. L’incontro con le migliori etichette della Vallagarina. All’interno del Mercatino di Rovereto, nel villaggio dei Natali della Vallagarina, la grande attrazione è la Bolla di Sorsi di Natale: una moderna tensostruttura, riscaldata e posizionata all’interno del Cortile Urbano, dove sono in mostra e in degustazione le etichette migliori delle cantine della valle.

• 37 le cantine partecipanti

• 80 i vini da degustare

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo, sottolinea il grande lavoro fatto con produttori e vignaioli per ideare e concretizzare la Bolla, che diventa il cuore dell’enologia lagarina. A partire dall’idea inziale di ApT, con il fondamentale apporto dei consiglieri Alessandro Marzadro e Giampiero Lui, di dare spazio al racconto dei vini della Valle, la volontà di tutti è stata poi quella di portare nel centro cittadino le eccellenze della Vallagarina, dare loro una veste scintillante, a sottolineare ancora di più l’alta qualità dei vini proposti. L’impegno di ApT e produttori ha visto la costante collaborazione della Casa del Vino della Vallagarina – al cui presidente Marco Tonini va un altro particolare ringraziamento – che gestisce la vendita diretta delle bottiglie della Bolla: per tutti i 45 giorni del mercatino, infatti, la Casa del Vino presidierà la propria casetta, posta all’ingresso del Cortile Urbano, dove sarà possibile per i visitatori del mercatino acquistare le etichette di proprio gusto.

Ma le collaborazioni non terminano qui. Fondamentale infatti è stato il supporto di Slow Food, di Strada del Vino, del Comune di Ala e di Euposia, con i quali sono stati organizzati gli appuntamenti di degustazione sia a Rovereto che ad Ala (Palazzo Malfatti-Scherer).

Gli eventi organizzati rientrano nella cornice di Sorsi di Natale, un fitto programma di eventi dedicato esclusivamente ai vini della Vallagarina e che si svolgeranno a Rovereto e ad Ala.

La struttura interna alla bolla è stata ideata e allestita grazie alla collaborazione e al supporto tecnico di Metalsistem, in particolare nella persona di Fabio Roncati, amministratore delegato, a cui va la gratitudine dell’Azienda per il Turismo e di tutti i soggetti coinvolti per la competenza e la professionalità dimostrate. Gran maestro della Bolla è Nicola Bettinazzi, collaboratore di ApT per il prodotto enogastronomia.

Sorsi di Natale: appuntamenti nel dettaglio

Per tutto dicembre ogni mercoledì è dedicato ai produttori, mentre il sabato saranno direttamente i vignaioli a raccontare il loro vino. E in più, 6 sono le degustazioni a tema, di cui due nel palazzo barocco Malfatti-Scherer di Ala, per approfondire alcuni dei più attuali ed interessanti temi vinicoli della Vallagarina.

Mercoledì con il Produttore – Rovereto, Bolla Sorsi di Natale

Nei mercoledì di dicembre, un invito a scoprire il territorio attraverso i racconti di alcune aziende storiche della Vallagarina e la degustazione di tre vini tipici.

· Mercoledì 7 dicembre, ore 17.45 – 19.00 Azienda Agricola Castel Noarna

· Mercoledì 14 dicembre, ore 17.45 – 19.00 Cantina Vivallis

· Mercoledì 21 dicembre, ore 17.45 – 19.00 Pedrotti Spumanti

· Mercoledì 28 dicembre, ore 17.45 – 19.00 Azienda Agricola Armando Simoncelli

Sabato con i Vignaioli Rovereto – Bolla Sorsi di Natale

Degustazioni itineranti dedicate all’assaggio dei vini tradizionali della Vallagarina, serviti e raccontati direttamente dai loro produttori.

· Sabato 26 novembre, ore 16.00 – 20.30 Vini bianchi in Vallagarina

· Sabato 3 dicembre, ore 16.00 – 20.30 Espressioni bordolesi

· Sabato 10 dicembre, ore 16.00 – 20.30 Il Marzemino

· Sabato 17 dicembre, ore 16.00 – 20.30 Vitigni autoctoni della Vallagarina

· Sabato 24 dicembre, ore 16.00 – 20.30 Brindisi di Natale con bollicine Tento Doc

· Sabato 31 dicembre, ore 16.00 – 17.00 Brindisi di Capodanno con bollicine Trento doc

Degustazioni a tema

Per ogni appuntamento, i produttori ospiti porteranno in degustazione tre vini rappresentativi del territorio, che verranno serviti con un accompagnamento gastronomico.

Rovereto, Bolla Sorsi di Natale

· Venerdì 2 dicembre, ore 18.00 – 20.00 Incontri di sapori con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

· Venerdì 9 dicembre, ore 18.00 – 20.00 Vino in anfora in Vallagarina

· Giovedì 15 dicembre, ore 18.00 – 19.30 Degustazione di formaggi bagarini e Vino Enantio

· Venerdì 16 dicembre dalle 18.00 alle 20.00 Vitigni autoctoni della Vallagarina

Ala – Palazzo Malfatti-Scherer

· Domenica 4 dicembre, ore 17.00 – 18.00 I Vitigni storici del Comune di Ala

· Domenica 11 dicembre, ore 17.00 – 18.00 La Città di Velluto e il Mazemino

Tutti gli eventi sono su prenotazione, online oppure presso il punto info ApT nel Villaggio dei Natali della Vallagarina (Rovereto, Via Roma).