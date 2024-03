PAB * VICEPRESIDENTE GALATEO: “ A LAIVES LE CELEBRAZIONI DELL’UNITA’ D’ITALIA, RISPETTO DELL’ALTRO ANCHE SE DIVERSO “

18.22 - domenica 17 marzo 2024

Eine schöne guten Tag an alle. E’ giusto salutare anche in tedesco, perché oggi è la giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, della bandiera e dell’inno nazionale. Nella Costituzione sono rappresentati i principi fondantali della nostra autonomia, che sono gli stessi che hanno portato all’unità della nazione: il senso di appartenenza a qualcosa di più grande, del rispetto dell’altro anche quando è diverso, di tenersi per mano quando arrivano momenti difficili. E oggi ce ne sono.

Abbiamo due parole che sono le parole chiave dei tempi di oggi.

Una è l’indifferenza, che è il grande nemico di oggi. Noi dobbiamo essere uniti per combatterla, perché l’indifferenza oggi ci porta a sottovalutare dei problemi che possono diventare anche molto gravi e quindi ci obbliga ad avere un’azione sinergica insieme, a superare le diversità, le difficoltà per poter creare benessere.

La seconda parola è quella del rispetto e all’interno di questo concetto dobbiamo pensare che ancora oggi viviamo sotto costanti atteggiamenti provocatori che dobbiamo saper superare, sia in Italia, anche in Alto Adige, che nel contesto internazionale.

Non dobbiamo scendere allo stesso livello di chi crea delle provocazioni all’interno della società. Ma come si è fatto già con l’unità d’Italia, dobbiamo superare le difficoltà per costruire qualcosa di ancora più grande. E un ringraziamento al comune di Laives lasciatemelo fare perché oggi credo sia l’unico Comune nella provincia di Bolzano che celebra questa data ed è così da diversi anni quindi grazie per l’invito al Comune, grazie alle autorità civili e militari, grazie alle associazioni combattentistiche e alle altre associazioni di volontariato per quello che fate tutti i giorni, perché il vostro lavoro quotidiano è l’esempio per tutti noi. Viva l’Italia unita.

Marco Galateo

Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano.