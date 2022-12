MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI GENNAIO: « PROROGATA FINO AL 5 FEBBRAIO “LINUS“, TUTTI I 690 NUMERI DAL 1965 AL 2022 A PALAZZO DELLE ALBERE »

17.30 - giovedì 29 dicembre 2022

Gennaio 2023. Prorogata fino al 5 febbraio linus. Tutti i 690 numeri dal 1965 al 2022 a Palazzo delle Albere a Trento. Metti in calendario le aperture straordinarie di gennaio: Domenica 1 gennaio ingresso gratuito in tutte le sedi con apertura dalle 15 alle 20.

Venerdì 6 gennaio il Mart e la Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto, il Palazzo delle Albere e la Galleria Civica a Trento sono aperti con orario regolare. Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del Mart? Iscriviti al nostro canale WhatsApp What’s on Mart!

EVENTI

12 gennaio. Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento

ore 18 – Mart Rovereto, Sala conferenze

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce Altri Quadri, una vera e propria stagione dedicata ai video d’artista. Per favorire la partecipazione e il confronto con le artiste e gli artisti, le proiezioni saranno arricchite da un talk e da un momento di confronto con il pubblico, seguiti da un aperitivo.

Terzo appuntamento con due proiezioni del regista Luca Veggetti: Scenario (2017) e For a Dance Never Choreographed (2021).

Altri Quadri è un progetto Mart, Centro Santa Chiara, Oriente Occidente e Nuovo Cineforum Rovereto, a cura di Martina Melilli. Partecipazione gratuita. Scopri di più

17 gennaio . Achille Funi e Novecento italiano.

ore 17 – Webinar online

Daniela Ferrari, curatrice del Focus Achille Funi. Il volto. Il mito approfondisce i temi della mostra dedicata a uno dei protagonisti di Novecento italiano.

I docenti possono richiedere l’attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento.

Partecipazione gratuita.

Prenotazioni online

MEMBERSHIP

13 gennaio, ore 19.30

Visita alla mostra Giotto e il Novecento

Mart Rovereto

Prenotazioni entro l’11 gennaio

17 gennaio

Slow Art 1

Mart Rovereto

Prenotazioni entro il 17 gennaio

25 gennaio, ore 17

Studio visit: Laurina Paperina

Rovereto

Prenotazioni entro il 23 gennaio

31 gennaio

Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart Rovereto e online

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it