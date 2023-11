SEN. PATTON (AUT) * ENERGIA: « IL GOVERNO AVVII UN CONFRONTO CON LA COMMISSIONE EUROPEA, PER PROROGARE DI UN ANNO IL MERCATO TUTELATO »

16.43 - mercoledì 15 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il Governo avvii un confronto con la Commissione europea per prorogare di almeno un anno il mercato tutelato dell’energia per i clienti domestici, dando così seguito all’ordine del giorno, anche da me sottoscritto, approvato oggi in Commissione Finanze del Senato.”

Così in una nota il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton. “Tutte le previsioni – aggiunge – dicono che il passaggio al mercato libero si trasformerà in un ulteriore salasso per le famiglie.

E questo per via anche dei comportamenti non sempre leali degli operatori del settore. È proprio di oggi la notizia della multa da 15 milioni dell’Antitrust a 6 compagnie luce-gas che attraverso pratiche aggressive hanno di fatto obbligato i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi.

I prezzi italiani risultano infatti stabilmente al di sopra delle medie europee, con un aumento della spesa per le famiglie nel primo semestre 2023 rispetto al primo semestre 2022 e questo nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso.

All’Italia serve quindi tempo per superare criticità e storture e far sì che si passi a un vero mercato libero, in cui cioè la concorrenza produca un beneficio al consumatore. Si avvii quindi un serrato negoziato con l’Europa per prorogare il mercato tutelato e risolvere nel frattempo queste anomalie.”