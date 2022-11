GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * “HYDROTOUR DOLOMITI“ « FESTEGGIATI 100 MILA VISITATORI, CON LA VISITA A RIVA DEL GARDA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BRESCIANI DI ALA »

20.37 - martedì 15 novembre 2022

Gruppo Dolomiti Energia: l’Istituto Comprensivo Bresciani di Ala è il 100.000° visitatore di Hydrotour Dolomiti il percorso di visita nelle centrali di Santa Massenza e Riva del Garda. A distanza di otto anni dalla partenza del progetto Hydrotour Dolomiti, con l’apertura della centrale idroelettrica di Santa Massenza al pubblico e della successiva apertura della centrale di Riva del Garda, il Gruppo Dolomiti Energia festeggia l’ambito traguardo dei 100.000 visitatori. E lo ha fatto nel migliore dei modi, proprio a Riva del Garda, con la visita dell’Istituto Comprensivo Bresciani di Ala. I bambini della 4°A della Scuola Primaria di Serravalle e della 4°C della Scuola Primaria di Ala hanno potuto così visitare gratuitamente la centrale e scoprire grazie alla guida esperta di Martin e Claudia come la forza dell’acqua si trasforma in energia per la vita di tutti i giorni.

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia e l’impossibilità da parte delle scuole di organizzare visite guidate negli ultimi due anni, poter festeggiare questo risultato con una classe e i suoi insegnati è doppio motivo di orgoglio per il Gruppo Dolomiti Energia.

Nato per valorizzare e far conoscere gli impianti idroelettrici gestiti dal Gruppo e permettere a tutti di vedere da vicino come l’acqua diventa energia rinnovabile, il progetto Hydrotour Dolomiti è un unicum in Italia, perché permette di visitare impianti produttivi in piena attività, in modo continuativo durante tutto l’arco dell’anno. I percorsi di visita allestiti nelle centrali di Santa Massenza e Riva del Garda mostrano la storia, l’evoluzione e il futuro dell’elettricità pulita prodotta utilizzando l’acqua, grazie a video multimediali, pezzi originali, pannelli illustrativi, giochi e allestimenti pensati e realizzati per un pubblico di tutte le età.