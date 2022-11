GARDA DOLOMITI SPA * “GIORGIONE A CASA TUA“: « NUOVO FORMAT TV, QUATTRO PUNTATE PER FARE CONOSCERE LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE »

20.02 - martedì 15 novembre 2022

“Giorgione a casa tua”, il nuovo format TV arriva nel Garda Trentino. Il ristoratore e gastronomo Giorgio Barchiesi ha scelto i territori dell’ambito di Garda Dolomiti per quattro puntate del suo nuovo programma televisivo che mira a far conoscere le eccellenze enogastronomiche locali.

Chi scopre le meraviglie del comprensorio di Garda Dolomiti, generalmente torna sempre. Così è stato anche per il ristoratore e gastronomo Giorgio Barchiesi in arte Giorgione – uno dei volti più conosciuti di Gambero Rosso Channel in onda su SKY – che dopo la sua prima visita nel 2019, è tornato per apprezzare sapori e profumi del territorio, spostandosi tra il Garda Trentino, la Valle di Ledro, Comano e la Valle dei Laghi.

Barchiesi ha registrato quattro puntate – che andranno in onda tra dicembre e gennaio – della sua nuova serie “Giorgione a casa tua”. Il nuovo format prevede la visita presso alcuni produttori enogastronomici in compagnia di un esperto locale, con il quale Giorgione cucinerà alcuni piatti utilizzando i prodotti che ha avuto modo di conoscere e pregustare.

Otto in totale le ricette che sono state realizzate – quattro preparate da Giorgione, quattro dagli altri esperti locali – con i prodotti tipici della zona, come gli gnocchi boemi della Valle di Ledro, la carne salada, il formaggio, il pesce di lago, il broccolo di Torbole, la noce del Bleggio, la grappa, tutte preparate presso le abitazioni degli esperti che si sono messi in gioco accogliendo Giorgione.

“Siamo davvero entusiasti di aver ospitato un caro amico così affezionato al nostro territorio che ha esaltato magistralmente il meglio della nostra offerta gastronomica. Siamo certi che questa occasione di visibilità durante i mesi di dicembre e gennaio sia una leva ulteriore per attirare ospiti nella stagione invernale, complice anche la presenza dei mercatini di Natale nelle diverse località dell’ambito turistico” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.