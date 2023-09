CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: « PARERE FAVOREVOLE A 5 PROPOSTE DI DELIBERA DI GIUNTA »

18.34 - lunedì 18 settembre 2023

Quarta commissione, parere favorevole a 5 proposte di delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento. Cinque pareri favorevoli: li ha espressi questo pomeriggio la Quarta commissione su altrettante proposte di deliberazione dell’esecutivo provinciale.

Il primo punto trattato oggi è la proposta di delibera dell’esecutivo sui criteri per la concessione, per il 2023, di contributi in conto capitale per la ristrutturazione di piste ciclabili esistenti nell’ambito di impianti sportivi di carattere locale, da destinare alla pratica giovanile del ciclismo e sui criteri per la concessione, sempre per il 2023, di contributi per progetti di percorsi di formazione per giovani atleti. Sono tre, ha spiegato il dirigente competente, le realtà che potrebbero beneficiare della prima iniziativa, di cui una a Terlago e una in Vallagarina. Il parere della commissione: favorevole (4 sì, 3 astenuti).

La commissione ha espresso poi parere favorevole (4 sì e 3 astenuti) sulla proposta di delibera relativa all’approvazione dei criteri e delle casistiche per la locazione temporanea di alloggi in favore di nuclei familiari in condizioni di particolare bisogno abitativo. Dai consiglieri di minoranza sono arrivate domande di precisazione rivolte al dirigente su diversi temi, tra cui la non avvenuta convocazione del Comitato per la condizione abitativa. Dovuta, è stata la risposta, al fatto che a venerdì non erano ancora pervenute tutte le candidature.

È stata quindi la volta dell’espressione del parere (favorevole all’unanimità) sulla proposta di delibera relativa all’approvazione delle linee guida dello standard Family Audit, che in Trentino coinvolge 180 aziende. La necessità di intervenire riguarda il rapporto con la certificazione della parità di genere e con la certificazione del Trentino intelligente.

Il quarto punto esaminato riguarda il recepimento dell’intesa tra Governo e Provincia sul Piano di controllo nazionale 2023-2027 e l’adozione del Piano provinciale integrato dei controlli 2023-2027 in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile. Tra gli obiettivi, ha ricordato il dirigente competente, anche in risposta alle domande dei consiglieri, garantire la sicurezza nella filiera agroalimentare, from farm to fork. Sì della commissione (4 favorevoli, 3 astenuti).

Infine la commissione si è espressa favorevolmente (con 4 sì e 3 astenuti) sulla proposta di delibera che prevede l’esclusione dell’assegno unico universale dello Stato dal conteggio dei redditi Icef. La modifica è retroattiva: nessuno sarà penalizzato, in caso di domanda già presentata avverrà uno scomputo. I consiglieri di minoranza hanno espresso rammarico per il mancato adeguamento rispetto all’inflazione di assegno unico e di assegno di cura.