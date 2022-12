COMUNE TRENTO * SANTA BARBARA: IANESELLI, « VVF CUORE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO, SIETE FONTE DI RASSICURAZIONE »

16.31 - domenica 04 dicembre 2022

Il sindaco alla festa di Santa Barbara“I vigili del fuoco cuore della sicurezza del territorio”. Ianeselli: “Siete un presidio e anche una fonte di rassicurazione. Con competenza e capacità operativa esprimete al meglio il significato della protezione civile”.

Vigili del fuoco in festa, oggi, per Santa Barbara. Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha partecipato stamattina alla tradizionale cerimonia alla caserma di piazza Centa. “Oggi i vigili del fuoco sono il cuore della sicurezza di un territorio – ha dichiarato il primo cittadino durante il suo intervento – Incendi, dissesto idrogeologico, incidenti stradali, stravaganze meteorologiche legate al cambiamento climatico: in tutte queste occasioni il lavoro dei vigili del fuoco è fondamentale. Per la città siete un presidio e anche una fonte di rassicurazione perché con la vostra competenza, umanità e capacità operativa esprimete nel modo migliore cosa significhi l’espressione protezione civile”.

A nome della comunità cittadina, il sindaco ha ringraziato i vigili del fuoco “per le migliaia di interventi e per il grande impegno che ogni giorno inizia nella sala operativa e continua sul campo, con il lavoro non di rado rischioso portato avanti da squadre costantemente aggiornate e formate”. Ha concluso Ianeselli: “Lo sapete già, ma voglio ricordarvelo lo stesso: incarnate una figura molto amata, non a caso il mito del vigile del fuoco inizia quando si è bambini e poi non tramonta mai.

E non è un caso: perché riuscite ad essere nello stesso tempo una figura di prossimità, che apre la porta a chi si è chiuso fuori casa, e una figura eroica, che salva le persone anche a rischio della propria vita. Per questo i cittadini vi stimano e vi apprezzano, per questo da sindaco di Trento vi ringrazio”.