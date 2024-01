COMUNE TRENTO * PISCINA “DEL FAVERO”: « APERTA DOMENICA 21 GENNAIO DALLE 13.00 PER PARTITE DI PALLANUOTO »

11.27 - venerdì 19 gennaio 2024

Piscina “Del Favero”, aperta domenica dalle 13 per partite di pallanuoto. Domenica 21 gennaio la piscina del Centro sportivo “Ito Del Favero” a Madonna bianca rimarrà chiusa fino alle ore 13 per permettere lo svolgimento di alcune partite di pallanuoto. Il centro sarà di nuovo aperto a partire da quell’ora, salvo ritardi per lo svolgimento delle partite, e fino alle 19. La piscina del Centro sportivo Trento Nord rimarrà aperta dalle 9 alle 19.