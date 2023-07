COMUNE TRENTO * ANAGRAFE: « PERMESSI DI SOGGIORNO NON PIÙ VALIDI O SCADUTI, LE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE »

13.34 - lunedì 3 luglio 2023

Permessi di soggiorno non più validi o scaduti, invito al rinnovo. In partenza dall’Anagrafe un migliaio di comunicazioni. Dopo il 3 agosto non sono più validi i permessi cartacei per familiari stranieri. Quelli di lungo periodo devono essere obbligatoriamente aggiornati dopo 10 anni (5 per i minori).

A causa di un duplice cambiamento normativo, molti cittadini stranieri in questi giorni devono rinnovare il proprio permesso/carta di soggiorno. Per questo il Comune di Trento sta inviando a tutti gli interessati – un migliaio circa – una comunicazione personale che li invita ad andare in Questura per ottenere un nuovo titolo di soggiorno. Una volta ottenuto, i cittadini stranieri dovranno poi rivolgersi agli sportelli dell’ufficio Anagrafe in piazza di Fiera 17 per rinnovare anche la dichiarazione di dimora abituale. Si tratta di un adempimento molto importante perché, qualora non si provvedesse ai rinnovi, è prevista la cancellazione dall’Anagrafe. Gli uffici comunali comunque non procederanno immediatamente: per ottenere un rinvio basterà infatti dimostrare di aver prenotato un appuntamento in Questura per l’aggiornamento del permesso di soggiorno.

Dopo il 3 agosto stop ai permessi cartacei per familiari stranieri. La prima modifica normativa deriva dall’articolo 8 del Regolamento europeo numero 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione. Il Regolamento prevede che le carte di soggiorno dei familiari stranieri di un cittadino dell’Unione europea rilasciate in formato cartaceo non siano più valide oltre il 3 agosto 2023. Entro il termine vanno dunque obbligatoriamente rinnovate rivolgendosi alla Questura.

Il permesso di lungo periodo non ha più durata infinita. La seconda modifica normativa prevede che il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo non abbia più durata infinita, ma sia valido per dieci anni (cinque anni per gli stranieri minorenni) e sia automaticamente rinnovato alla scadenza previa presentazione da parte dell’interessato della relativa domanda corredata di nuove fotografie.

La nuova disposizione prevede dunque che il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni (cinque anni per i minorenni) non sia più valido per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Il cambiamento è legato all’articolo 15 della legge numero 238/2021 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020), in vigore dal primo febbraio 2022, che ha modificato il secondo comma dell’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) relativamente alla disciplina del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.