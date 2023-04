COMUNE DI TRENTO * BENEDIZIONE MOTO: « LA CERIMONIA IN PIAZZA FIERA IL 16/4, DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NELLE VIE S. GIOVANNI BOSCO – TRAVAI – S. CROCE »

12.14 - martedì 11 aprile 2023

Domenica 16 la benedizione delle moto in piazza Fiera. Tutte le modifiche alla viabilità. Domenica prossima, 16 aprile, si svolgerà in piazza Fiera la cerimonia di benedizione delle moto. Per consentirne lo svolgimento – dalle ore 7 alle ore 15 – verranno istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici:

– divieto di transito veicolare, eccetto per le moto, e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Fiera, via S. Giovanni Bosco, via del Travai nel tratto compreso fra via XXIV Maggio e Piazza Fiera, via S. Croce e corso Tre novembre fino all’incrocio con via Piave (con deviazione del percorso autobus);

– solo per le moto che parteciperanno alla benedizione: deroga al divieto di transito veicolare esistente su via S. Croce-corso Tre novembre in direzione di piazza Fiera.

L’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera a cura del Moto Club Trento 48 ore prima dell’inizio.