UNICREDIT * GARANZIA ITALIA – SACE: « PRIMA OPERAZIONE IN TRENTINO, 15 MILIONI PER IL GRUPPO GPI LEADER IN ITALIA PER TECNOLOGIE E SERVIZI DEDICATI ALLA SANITà »

Prima operazione Garanzia Italia di Sace in Trentino, da UniCredit 15 milioni per GPI.

A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19, UniCredit comunica di aver deliberato un finanziamento da 15 milioni di euro, a favore di GPI, gruppo leader in Italia per le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione, con oltre 2.200 clienti pubblici e privati

L’operazione, rientrante nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA di SACE, è la prima di questo tipo portata a termine con successo in Trentino e conferma la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità. La procedura per l’emissione della garanzia è stata completata, in poche ore, digitalmente.

Sin dall’insorgere dell’emergenza sanitaria il Gruppo Gpi ha supportato il sistema sanitario nazionale mettendo a disposizione proprie soluzioni software, tecnologie e servizi. In questo periodo il rallentamento delle attività sanitarie ordinarie ha influito sull’operatività del Gruppo, ma al tempo stesso ha portato a un incremento delle richieste di servizi innovativi collegati alla particolare contingenza: dalla telemedicina e relative soluzioni organizzative per la gestione del paziente da remoto, ai servizi di supporto informatico per la gestione delle emergenze.

“Anche in Trentino UniCredit è pienamente operativa su tutte le possibili soluzioni di finanziamento previste dal Decreto Liquidità – ha dichiarato Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit – e l’operazione di supporto a GPI ne è un’ulteriore prova concreta. La costante propensione a innovare e la capacità di reagire prontamente e adeguatamente al nuovo contesto rappresentano punti di forza in questa particolare congiuntura e UniCredit non farà mancare il proprio sostegno a quelle realtà imprenditoriali che faranno appello a queste risorse per attivare nuovi percorsi di crescita “.

Matteo Santoro, Direttore Generale del Gruppo Gpi: «Il piano strategico di sviluppo ci proietta sui mercati internazionali. UniCredit è accanto a noi da anni, ci conosce e condivide il nostro progetto industriale. Questo intervento finanziario si inscrive all’interno di un progetto di partnership che tiene conto di questo nostro orizzonte e le risorse finanziarie provenienti dall’operazione sosterranno l’operatività dell’Impresa in questo singolare momento».

Il Gruppo GPI è quotato in Borsa Italiana sul segmento di mercato MTA. A oggi occupa oltre 5 mila persone e ha chiuso il 2019 registrando ricavi pari 241 milioni di euro, in aumento del 18,3% rispetto al 2018.