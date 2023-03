COMUNE DI TRENTO * “113ESIMA EDIZIONE GIRO CICLISTICO DELLA BOLGHERA” E “68° TROFEO MARTIRI TRENTINI”: « DOMENICA 26/3 DIVIETI E CHIUSURE AL TRAFFICO »

09.20 - giovedì 23 marzo 2023

Domenica 26, divieti e chiusure al traffico per due gare ciclistiche. In occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche “113esima Edizione giro ciclistico della Bolghera” e “68° Trofeo Martiri Trentini”, nella giornata del 26 marzo alcune vie della città saranno interessate da chiusure momentanee, divieti di sosta e fermata.

Di seguito i tratti interessati:

– divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 9.30 alle 19, su ambo i lati, sulle seguenti vie e piazze: via Vicenza, piazza Vicenza, via Gorizia, via S. Antonio, via Gocciadoro, largo Donatori del Sangue, via Gocciadoro (salita Bellevue),via Asiago, via Vicenza. Il divieto di sosta e fermata è anche su tutti e due i lati di via Bolghera, dal civico 33 fino all’incrocio con Largo Medaglie d’Oro, dalle 9.30 alle 18.

– sospensione momentanea del traffico veicolare, durante il transito dei concorrenti, dalle 12.30 alle 18, sulle seguenti vie e piazze: via Vicenza, piazza Vicenza, via Gorizia, via S. Antonio, via Gocciadoro, largo Donatori del Sangue, via Gocciadoro (salita Bellevue), via Asiago, via Vicenza;

– divieto di transito sulle seguenti vie e piazze, dalle 12.30 alle ore 18: via Gocciadoro dalle arcate della ferrovia della Valsugana all’incrocio con via Asiago, via Vicenza fino a piazza Vicenza;