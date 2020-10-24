https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-24-alle-17.45.14.png 231 1047 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-10-24 17:46:032020-10-24 17:46:03MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A sabato 24 ottobre IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A SABATO 24 OTTOBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »
*