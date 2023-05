CENTROSANTACHIARA.IT * “CREDI NELL’IMPOSSIBILE”: « ANDREW BASSO AGGIUNGE UNA TERZA REPLICA AL SUO NUOVO SHOW (20/5) »

13.33 - mercoledì 17 maggio 2023

Visto il grande successo per le repliche già definite nelle scorse settimane, si aggiunge un terzo spettacolo, sempre al Teatro Sociale di Trento, per l’escapologo trentino che ha conquistato il mondo: Andrew Basso.

Sold out infatti lo spettacolo serale del 20 maggio (ore 21) e quello pomeridiano del 21 maggio (ore 17.30), Basso sarà sul palco del Teatro Sociale con il suo nuovo show “Credi nell’Impossibile” anche la sera del 21 maggio alle ore 20.30.

Quello che è stato definito dall’americana Cbs come “il più grande escapologo del mondo” sarà al Teatro Sociale di Trento per tre spettacoli in anteprima nazionale. L’artista trentino fa così ritorno a casa in grande stile, con un incredibile show nato dalla coproduzione tra il Centro Servizi Culturali S. Chiara e Piattaforma Servizi di Giuseppe Putignani.

Dopo 10 anni di tour mondiale come star dello spettacolo di magia dal record d’incassi “The Illusionists”, Andrew Basso lancia in esclusiva in Italia il suo nuovo One Man Show “Credi nell’Impossibile”. Acclamato come l’erede di Harry Houdini e rockstar della magia, Andrew porterà al Teatro Sociale uno spettacolare show di 90 minuti in cui presenterà il suo miglior repertorio di magia e pericolose fughe mozzafiato. 90 minuti incalzanti, senza tregua, in cui gli spettatori prenderanno parte a tanti momenti esilaranti, dai numeri di abilità con le carte proiettati al maxischermo con un effetto ravvicinato della magia ancora più incredibile, ma anche momenti adrenalinici in cui Andrew rischierà la sua stessa vita. «Presenterò alcuni dei miei migliori numeri di magia che ho eseguito sui più importanti palchi del mondo, interagendo anche direttamente con il pubblico» ha detto Andrew Basso in occasione della presentazione dello spettacolo «Ma gran parte dello show avrà dei numeri mai visti. Sono tornato in Italia con questo nuovo spettacolo perché voglio togliere il fiato a chiunque verrà a vederlo e far vivere al pubblico italiano l’esperienza della magia».

IL RITORNO DOPO 10 ANNI

In questi dieci anni di carriera internazionale, Andrew ha girato il mondo sui più’ grandi e prestigiosi palchi, dal Sydney Opera House in Australia, al West End di Londra, da Broadway a New York al Pantages di Hollywood. “E’ una grandissima emozione poter ritornare nella mia terra e respirare l’aria trentina, perlomeno quando non sarò in apnea a testa in giù! – ha detto Basso – Dal mio paese di Borgo, a tutta la Valsugana e tutti coloro che mi hanno visto crescere negli anni, finalmente è arrivata l’occasione di incontrarci tutti in un evento speciale in una cornice straordinaria e prestigiosa come il Teatro Sociale. Non vedo l’ora che si apra il sipario per stupirvi, divertirvi ed emozionarvi ma soprattutto, farvi credere nell’impossibile”.

BIOGRAFIA ESSENZIALE ANDREW BASSO

Andrew Basso, classe 1985, nasce a Borgo Valsugana, e a otto anni avviene il suo primo incontro con la magia quando un prestigiatore fa sparire una pallina rossa che riapparira’ nelle mani di mamma Clara. E’ il momento che segna l’inizio del sogno di Andrew, quello di diventare un illusionista. Inizia così un viaggio nello studio dell’arte magica insieme al suo maestro Sergio. Un percorso fatto di passione, sacrifici fatti insieme al padre Armando e scelte coraggiose che lo porteranno vent’ anni dopo a diventare l’unica eccellenza italiana tra i sette migliori illusionisti al mondo nello show THE ILLUSIONISTS, esibendosi sui piu’ importanti e prestigiosi palcoscenici del mondo. Vincitore del premio come miglior illusionista italiano “Master of Magic” e del titolo mondiale di escapologia “Escape Champion”, detiene un “Guinness World Record” (2023) ed ha pubblicato con Mondadori la sua prima autobiografia motivazionale nel libro dal titolo Credi nell’Impossibile.

Biglietti già disponibili in prevendita su www.boxol.it/centrosantachiara/it o presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it