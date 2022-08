“CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA“ (TN) * “LA LINCE EURASIATICA NELLE ALPI”: « PRESENTI AL CONVEGNO PAOLO MOLINARI – ANJA JOBIN – GRAZIANO BUSETTINI – CRISTIANO MANNI (3/9 – 9.00) »

19.43 - domenica 21 agosto 2022

“LA LINCE EURASIATICA NELLE ALPI”. Convegno a Luserna sabato 3 settembre 2022. Qual è la presenza della lince sulle Alpi? Quali sono i progetti di conservazione della specie?

Dopo il riuscito convegno del 30 luglio scorso – dedicato al ritorno del gatto selvatico – sabato 3 settembre (con inizio ad ore 9.30 presso la sala comunale “Josef Bacher”, in via Costalta a Luserna) si parlerà di un altro importante felino selvatico.

Questa iniziativa è collegata alla mostra “Felini delle Alpi”, ospitata presso il Centro Documentazione Luserna fino al prossimo 6 novembre.

Al convegno del 3 settembre parteciperanno alcuni tra i massimi studiosi: Paolo Molinari (Progetto Lince Italia) parlerà della biologia ed ecologia di Lynx lynx; Anja Jobin (Status and Conservation of Alpine-Lynx population) porterà i dati aggiornati sulla presenza della lince in area alpina; Graziano Busettini (Progetto Lince Italia) racconterà della scomparsa e del ritorno di questo predatore, mentre Cristiano Manni (Raggruppamento Carabinieri/Biodiversità) illustrerà il progetto di conservazione in corso.