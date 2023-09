CARABINIERI – CLES (TN) * VAL DI NON – RACCOLTA MELE: « TRAINA UN RIMORCHIO NON CABINATO CON 6 OPERAI STAGIONALI, SANZIONATO IL TITOLARE DELL’AZIENDA CON 5 MILA EURO »

08.57 - mercoledì 27 settembre 2023

Raffica di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cles durante l’ultima settimana in cui tante imprese della Val di Non e bassa Val di Sole sono impegnate nella raccolta delle mele. Nel mirino aziende agricole e la condotta di guida sui trattori agricoli.

In particolare, i militari del Nucleo Radiomobile del principale centro noneso e delle Stazioni di Rabbi, Romeno e Denno, hanno complessivamente controllato 8 aziende, identificando 49 operai stagionali, di cui 40 stranieri, in particolare provenienti dalla Romania e dall’Africa, tutti impegnati tra i filari nel periodo più intenso destinato alla raccolta delle mele. Tutti i dipendenti sono risultati assunti regolarmente, con soddisfazione degli operanti e gratificazione degli stessi titolari delle imprese. Ovviamente, anche i lavoratori stranieri sono risultati regolari sul territorio nazionale.

Minore diligenza è emersa, d’altro canto, nel controllo dei trattori agricoli impegnati nelle medesime attività, in particolare per quanto attiene al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Infatti, su 17 mezzi controllati, ben 10 sono stati oggetto di sanzioni per violazioni di articoli sulla sicurezza stradale; nello specifico: 5 conducenti sono stati fermati mentre trasportavano cassoni di mele sul muletto posteriore, collocandoli in modo da non rendere visibili i dispositivi di illuminazione e gli indicatori di direzione, generando un rischio alla circolazione sulla pubblica via; 2 agricoltori, invece, sono stati sanzionati perché, trattandosi di trattori privi di cabina, non avevano attivato il sistema antiribaltamento, mantenendolo abbassato, generando un rischio per sé stessi in caso, appunto, di ribaltamento del mezzo, caso questo non raro in Val di Non e da cui possono scaturire anche gravi infortuni sul lavoro; altri 2, invece, sono stati sanzionati, rispettivamente, per guida senza patente e guida reversibile nel senso non consentito e in violazione delle prescrizioni contenute nella carta di circolazione.

La violazione più grave, però, è stata riscontrata da una gazzella del Nucleo Radiomobile di Cles allorquando ha notato transitare, a Ville d’Anaunia, un autocarro che trainava un rimorchio non cabinato, adibito per trasporto cose, con a bordo, invece, 6 operai stagionali, tutti di nazionalità romena, in violazione del Codice della Strada e delle normative sulla sicurezza dei lavoratori. Fermato, il conducente, nonché titolare dell’azienda agricola, è stato sanzionato per un importo pari a € 5.100, con sanzione accessoria del fermo del veicolo e ritiro della carta di circolazione per 30 giorni. Scattata anche una segnalazione all’UOPSAL di Trento in merito alle violazioni della normativa sulla sicurezza dei propri dipendenti.

L’ammontare complessivo delle sanzioni comminate è stato di € 5.883.

Infine, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Cles al fine di contrastare i reati predatori, in particolare i furti in abitazione in Val di Non, il Nucleo Radiomobile ha proceduto al controllo, a Sarnonico, nel pomeriggio dello scorso lunedì, di due stranieri, uno di provenienza balcanica, l’altro proveniente dalla Tunisia. Quest’ultimo, 38enne, dopo essere stato compiutamente identificato attraverso le impronte digitali, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Di conseguenza, è stata avviata la procedura di espulsione con provvedimenti emessi dalla Questura di Trento.