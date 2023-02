ARCIDIOCESI DI TRENTO * “VOCI DEL VERBO SCEGLIERE”: « TORNA L’EVENTO PER I MATURANDI, APPUNTAMENTO AL LICEO DA VINCI (24/2 ORE 16.00-20.00) »

09.18 - sabato 18 febbraio 2023

Torna “Voci del verbo scegliere”, l’evento per i maturandi delle scuole di Trento in dialogo con testimoni significativi. Appuntamento al Liceo da Vinci venerdì 24 febbraio (16-20). Iscrizioni su www.vocidelverboscegliere.it. Giovani maturandi, posti davanti alla difficile scelta sul loro futuro, aiutati da testimoni significativi: dal farmacista al magistrato, dalla volontaria internazionale all’artista di strada. Torna a Trento l’evento “Voci del verbo scegliere“, con la sua formula ormai consolidata: ai maturandi (ma anche agli studenti del 4o anno delle superiori) viene offerto un momento e uno spazio di incontro e di dialogo con persone della società civile, del mondo della cultura e del lavoro che hanno già vissuto scelte importanti e possono essere testimoni significativi di successi e insuccessi, di fatiche, difficoltà e soddisfazioni, così da aiutare i giovani a riconoscere alcuni criteri utili per scegliere con maggiore consapevolezza e libertà. L’edizione 2023 di “Voci del verbo scegliere” si terrà nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio al Liceo Scientifico Da Vinci dalle ore 16 alle ore 20.

La domanda a cui l’evento cerca di offrire risposte non è: “Cosa posso scegliere?”, ma: “Come si fa a scegliere?”. Il titolo rimanda proprio all’incontro e all’ascolto di voci, e quindi di storie e di persone, che hanno declinato in vari ambiti di vita una scelta significativa.

I testimoni di questa edizione appartengono a quattro diverse aree tematiche: lavorare, partecipare, sapere, servire.

Per l’area lavorare (economia, impresa a e lavoro) interverranno Luca Guandalini (consulente in ambito di economia sociale e civile), Paolo Cainelli (farmacista), Luca Salata (artista di strada), Martina Pisetta (responsabile delle risorse umane di un’azienda e dottoressa in psicologia).

Per il tema partecipare (istituzioni e cittadinanza) i testimoni scelti sono Giulia Casonato (studentessa e consigliera comunale), Lucia Fronza Crepaz (medico, ex parlamentare), Giulia Segatta (magistrato di sorveglianza).

L’area sapere (università, cultura, formazione e sport) vedrà protagonisti insieme ai giovani Francesco Parrino (professore universitario di chimica), Luciana Grillo (scrittrice), Franco Puliafito (direttore d’orchestra). Infine, l’ambito del servire (volontariato e associazionismo) con Tommaso Poda (educatore professionale), Silvia Siviero e Francesco Benanti (lei studentessa e volontaria internazionale, lui educatore; come coppia vivono un’esperienza di accoglienza richiedenti asilo dalla Siria).

Il progetto Voci del verbo scegliere nasce come proposta della Chiesa di Trento – alla prima edizione, fra i testimoni c’era anche l’arcivescovo Lauro – in collaborazione con la rete delle scuole superiori di Trento e con l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. Anima dell’iniziativa un gruppo di insegnanti e adulti: “Crediamo che per compiere un buon viaggio – spiegano – non basti avere una buona cartina, ma serva anche una buona legenda per interpretarla e scegliere la strada migliore per il proprio futuro. Abbiamo a cuore il futuro dei giovani e crediamo che per diventare grandi sia necessario essere capaci di scegliere”.

Tutti i dettagli e il modulo di iscrizione all’edizione 2023 su www.vocidelverboscegliere.it