APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “DOLOMITI FAMILY ADVENTURES“: « UN LUOGO VIRTUALE DOVE OGNI FAMIGLIA PUÒ COSTRUIRE LA PROPRIA VACANZA IDEALE »

18.50 - giovedì 15 giugno 2023

Dolomiti Family Adventures. Dalla metà di giugno al via le migliori family adventures sulle Dolomiti a portata di un semplice clic. La vacanza sulle Dolomiti di Primiero comincia dal divano di casa con Dolomiti Family Adventures, il ricchissimo catalogo online dove trovare e prenotare comodamente tutte le top experience for family diffuse sul territorio di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi.

Un unico luogo virtuale dove ogni famiglia può cominciare a sognare e costruire la propria vacanza ideale, cucita su misura delle proprie esigenze, focalizzando tempo e attenzione sulle attività d’interesse. Dolomiti Family Adventures offre alle famiglie che saranno ospiti della località la possibilità di organizzare il proprio soggiorno con largo anticipo, cogliendo in autonomia dal ricco catalogo una o più proposte di attività nell’arco della settimana, o addirittura della stessa giornata, “assemblando” la propria personale esperienza sul territorio, prenotando e pagando online le diverse iniziative in modo semplice e veloce!

Il vasto catalogo di Dolomiti Family Adventures propone più di 30 esperienze, differenziate per contenuto, location, slot orari, molte delle quali anche fruibili congiuntamente da genitori e figli; le numerose attività sono pensate per accontentare sia i bambini più piccoli (a partire dai 3 anni) sia i ragazzi dai 13 anni in su!

Volete vivere un’esperienza a stretto contatto con la natura e gli animali della Fattoria Didattica o preferite destreggiarvi tra i percorsi sospesi tra gli abeti del Parco Avventura Agility Forest? Nessun problema…clic, fatto. Preferite un corso di arrampicata sportiva, un viaggio acquatico adrenalinico tra le cascate dei torrenti cristallini delle Dolomiti, o magari un volo biposto in parapendio? Perfetto, le attività proposte dalle Guide Alpine e da Primiero Dolomiti Fly sono le esperienze giuste per voi.

Che vogliate vivere una vacanza stanziale di puro relax o che la vostra passione sia l’esplorazione di ogni angolo della località, Dolomiti Family Adventures saprà in ogni caso ispirare e portare alla scoperta delle meraviglie delle Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino.

Tre le novità del catalogo estate 2023 in partenza già dalla metà di giugno le imperdibili escursioni “Di rifugio in rifugio” con la preziosa guida di un Accompagnatore di Media Montagna, attraverso le quali vivere con i vostri figli l’atmosfera autentica dei rifugi in quota sulle Pale di San Martino; Dolomiti Family Adventures vi offre anche l’opportunità di regalare ai vostri bambini tre giornate di puro divertimento nella natura in compagnia di un qualificato staff di animazione e tanti nuovi amici, regalandovi al contempo indimenticabili momenti di coppia o semplicemente un po’ di meritato relax! E ancora tanto sport, corsi di avvicinamento all’equitazione, golose merende per grandi e piccini, trekking con i lama, divertenti laboratori Lego® ma anche a tema erboristico e caseario! Se cercate la ricetta ideale per la vostra vacanza perfetta, Dolomiti Family Adventures vi fornirà di tutti i migliori ingredienti locali per realizzarla. Basta un clic! L’intero catalogo con tutte le informazioni e le modalità di prenotazione è consultabile all’indirizzo: