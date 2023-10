APT ROVERETO (TN) * “SAPORI D’AUTUNNO 2023”: « UN WEEKEND DEDICATO AI PRODOTTI DEL MONTE BALDO CON IL MERCATO DI MONTAGNA“, A BRENTONICO (14-15/10) »

18.06 - mercoledì 11 ottobre 2023

I prodotti dell’Altopiano di Brentonico a “Sapori D’Autunno” sabato 14 e domenica 15 ottobre al parco Cesare Battisti di Brentonico. Un weekend dedicato ai prodotti del Monte Baldo con il mercato di montagna, uno spazio dedicato a temi d’attualità in agricoltura e agli antichi mestieri. Sarà possibile degustare un aperitivo con prodotti tipici brentegani e scoprire le diverse attività per tutta la famiglia.

A “Sapori D’Autunno” i gusti e i prodotti del territorio guideranno i visitatori nel conoscere le aziende agricole locali, permettendo di assaporare prodotti a km0 come vino, birra, marroni di Castione, formaggi, miele ed erbe speziali.

11 i produttori presenti al mercato di montagna, con le loro primizie in esposizione e che sarà possibile acquistare.

L’evento è organizzato dall’APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo, dal tavolo “Sapori d’autunno” e dal Comune di Brentonico, in collaborazione con i produttori locali che partecipano.

Sia sabato 14 che domenica 15 ottobre, il mercato sarà aperto dalle 9.00 alle 19.00 presso il parco Cesare Battisti in centro a Brentonico.

Giulio Prosser, Presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo sottolinea l’importanza di promuovere il territorio attraverso i prodotti locali. “Un vero biglietto da visita per la nostra Vallagarina. I visitatori che arriveranno da tutto il Trentino, ma anche da Veneto e Lombardia avranno la possibilità di immergersi nell’autenticità della comunità locale, assaporandone le eccellenze enogastronomiche nella splendida cornice montana del Parco del Baldo. A fare da contorno i colori stupendi dell’autunno. Apt è ben lieta di dare massimo supporto a questo tipo di eventi di promozione territoriale – conclude Prosser ringraziando i produttori e le associazioni che permetteranno la riuscita dell’evento”.

Entusiasta il Sindaco di Brentonico Dante Dossi: “Una manifestazione, Sapori d’autunno, che sarà dedicata a temi d’attualità, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, all’agricoltura di montagna e agli antichi mestieri, con momenti per tutta la famiglia, ma anche musica e uno spettacolo Baldino proposto dal Parco Naturale Locale del Monte Baldo, a dieci anni dalla sua nascita, con una ricostruzione fiabesca del Monte Baldo per ricordare e promuovere le peculiarità floreali e botaniche e come educazione ambientale per le nuove generazioni”.

Silvia Mozzi, assessora al Turismo e vicesindaca rimarca: “Anche a Sapori d’Autunno si conferma la sinergia che c’è tra Comune, Azienda per il turismo e operatori locali. In particolare sono stati coinvolti nell’organizzazione dell’evento i produttori che fanno parte del tavolo di lavoro e l’associazione Monte Baldo Calcio che si occupa della cucina: la risposta è stata molto positiva, portando alcune novità all’evento che lo rendono di fatto una festa della tradizione contadina”

Diana Dal Savio, referente del tavolo tecnico di Sapori d’autunno mette in evidenza: “Come produttore, sono davvero entusiasta della collaborazione che c’è stata quest’anno tra tavolo di lavoro, comune di Brentonico ed APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo nell’organizzazione di Sapori d’Autunno. Per i produttori questi due giorni di festa sono l’occasione di poter raccontare in prima persona l’unicità dei propri prodotti. Sottolineo unicità poiché sono prodotti che nascono e crescono nel Parco Naturale del Monte Baldo le cui peculiarità donano a questi qualità eccezionali.

Sapori d’autunno è fondamentale per creare consapevolezza e conoscenza nei consumatori dell’importanza di acquistare prodotti sani e sostenibili del nostro altopiano, etici sia nel rispetto dell’ambiente sia delle persone”.

L’evento si aprirà sabato 14 mattina con la conferenza “Il clima cambia, la montagna risponde. Visione di futuro per l’Altopiano di Brentonico”, che verterà sull’effetto dei cambiamenti climatici nell’agricoltura montana e si terrà presso lo storico palazzo Eccheli Baisi nel centro di Brentonico con Lavinia Laiti, Ing. Phd (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – APPA Trento), Angelo Giovanazzi (Presidente Associazione Baldensis), Paolo Pedrini (Conservatore per la zoologia presso MUSE di Trento) e Maurizio Bottura (Dirigente Fondazione Edmund Mach). Modera Pietro Bertanza (giornalista). Questo incontro è gratuito ed aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione con il Parco del Baldo. Ad aprire e chiudere la conferenza ci sarà il nuovo gruppo “Vozi de brase” che porterà il pubblico indietro nel tempo con canti tipici di tanti anni fa.

Nel pomeriggio, il Ludobus per i più piccoli e la dimostrazione degli antichi mestieri per i più grandi, per poi proseguire con l’esibizione live de “Il piccolo complesso anonimo”. La manifestazione si concluderà con dj Simon fino alle 22.30 di sera.

Molti anche gli appuntamenti di domenica 15, iniziando con l’esposizione dei mezzi agricoli in Via Calzolari, che sarà chiusa al traffico, proseguendo con lo spettacolo “Baldino”, organizzato dal Parco Naturale del Monte Baldo e concludendo la mattinata con la benedizione dei mezzi agricoli. A seguire ci sarà l’esibizione live dei fisarmonicisti “TrentinFolk” che lascerà poi spazio ai laboratori per bambini e all’alveare didattico, che permetterà di scoprire la vita nell’alveare ed il suo valore per la biodiversità.

La giornata verrà poi conclusa dall’esibizione live dei “Bel e Poc”.

Per entrambe le giornate l’infuso dell’azienda agricola Baldensis “Terra degli Aromi” darà il benvenuto ad ospiti e visitatori grazie alla collaborazione con il Parco del Baldo. E ancora la fattoria didattica, con la possibilità al sabato di fare un giro a cavallo per i più piccoli, l’aperitivo Brentegano che prevede la degustazione di prodotti tipici locali e la cucina che offrirà un goloso menù autunnale, a cura di A.C.D.

Monte Baldo Calcio.

Quest’anno è garantito un ampio parcheggio ad inizio paese da dove si può raggiungere comodamente a piedi la festa.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata al weekend del 28-29 ottobre.

Per ulteriori informazioni e per poter consultare il programma completo vai su www.visitrovereto.it