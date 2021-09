CANALE 5 – “ LUCE DEI MIEI OCCHI “ * PUNTATA DEL 22 SETTEMBRE 2021, « L’ETOILE EMMA CONTI RICEVE UN BIGLIETTO ANONIMO, LA FIGLIA MORTA DOPO IL PARTO SEDICI ANNI PRIMA IN REALTÀ È VIVA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

NY: l’etoile Emma Conti riceve un biglietto anonimo: la figlia morta dopo il parto sedici anni prima, in realtà è viva ed è una ballerina come lei. Confusa, torna a Vicenza per scoprire la verità: cerca la sua Alice tra le allieve dell’Accademia di Danza nate nello stesso mese della figlia. Spera di averla trovata e di fugare ogni dubbio con un test del DNA. Intanto allena le ballerine con un metodo moderno ed originale che Enrico, professore del liceo e padre di un’allieva, non condivide pur essendo attratto da lei. Emma ha poi una forte discussione con un’allieva, priva di chiarimento.

LINK VIDEO