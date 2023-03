APT MADONNA DI CAMPIGLIO * “IL BORGO DEI BORGHI” 2023“: « BONDONE, IL PAESE DELLA VALLE DEL CHIESE CHE RAPPRESENTA IL TRENTINO ALTO ADIGE »

07.53 - martedì 14 marzo 2023

Bondone candidato a diventare “Il Borgo dei Borghi” 2023. Il paese della Valle del Chiese rappresenta il Trentino Alto Adige al celebre concorso. È Bondone, il tipico borgo della Valle del Chiese che si affaccia sul lago d’Idro, conosciuto per essere stato, in passato, il “paese dei carbonai”, il candidato al titolo “Il Borgo dei Borghi” 2023. Nell’edizione di quest’anno è il “portabandiera” di tutta la regione Trentino Alto Adige. Le votazioni del concorso nazionale sono state aperte ieri sul sito www.rai.it/borgodeiborghi e continueranno fino alla mezzanotte (precisamente alle 23.59) di domenica 26 marzo. La celebre “competizione” coinvolge tutta Italia ed è trasmessa su Rai3 nel corso della trasmissione “Kilimangiaro” dove è stata presentata nella puntata del 12 febbraio scorso.

Il “Borgo dei Borghi” sarà la località italiana che otterrà il maggior numero di voti da parte della giuria popolare e della giuria di esperti. Si potrà sostenere Bondone, borgo della Valle del Chiese e unico a rappresentare la Regione Trentino Alto Adige, votando sul sito Rai www.rai.it/borgodeiborghi e portando così alla vittoria il proprio borgo preferito. Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza.

Il “Borgo dei Borghi” sarà eletto domenica 9 aprile, nel corso della serata conclusiva condotta da Camila Raznovich e trasmessa sul piccolo schermo.

Bondone, oggi facente parte dell’ambito turistico Madonna di Campiglio, è un piccolo paese arroccato sulla montagna, ultimo paese del Trentino al confine con il bresciano, in una posizione storicamente di controllo, con la visuale che spazia dalle acque del lago d’Idro a Sud, a tutta la Valle del Chiese fino alle Dolomiti di Brenta a Nord.

Bondone è stato, per secoli, un paese abitato esclusivamente da famiglie di carbonai che trascorrevano otto mesi all’anno lontano da casa: otto mesi di fatica, di duro lavoro, in cui si viveva all’interno di capanne tirate su in poche ore. All’arrivo della primavera, tutte le famiglie si incamminavano lungo l’impervio sentiero che collegava il paese al fondovalle, salutando un paese che veniva lasciato deserto e trasferendosi in vari luoghi delle montagne trentine e bresciane a produrre il carbone.

Nell’agosto del 1855 la peste colpì Bondone, salvando solamente 8 famiglie. I pochi sopravvissuti fecero voto alla Madonna, dedicandole una giornata di festa e preghiera in cambio della sua protezione: le furono così dedicate la giornata dell’8 settembre e la chiesa del paese.

Chiara Cimarolli, Sindaca di Bondone, esprime il suo orgoglio per la nomina del paese quale rappresentante del Trentino Alto Adige al concorso: “Per Bondone è un onore poter rappresentare il Trentino Alto Adige in un concorso di successo come quello de “Il Borgo dei Borghi”. Questo riconoscimento è frutto del lavoro svolto finora dalla nostra e dalle precedenti Amministrazioni, in sinergia con la struttura comunale. Negli anni sono state messe in atto importanti azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del Borgo, per questo intendo ringraziare tutti i funzionari e collaboratori. Considerando le prospettive di sviluppo e la vocazione turistica del territorio, ritengo che questa partecipazione televisiva sia una magnifica opportunità per portare visibilità a livello nazionale al nostro Comune e all’intera Valle del Chiese. Sarà inoltre uno stimolo ulteriore per continuare a credere e investire in progetti che possano rendere i nostri due paesi (Bondone e Baitoni) più attrattivi per i turisti, ma che possano soprattutto creare nuove opportunità per i residenti. Concludo con un ringraziamento all’Assessore provinciale Roberto Failoni, all’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio e a Trentino Marketing per aver supportato il nostro Comune in questa straordinaria iniziativa di promozione turistica”.

Foto: Andrea Zanchi – ApT Madonna di Campiglio