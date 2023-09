APT ALPE CIMBRA (TN) * “BRAVA PART“: « LA GRANDE FESTA DELLE TRADIZIONI DI MONTAGNA, A FOLGARIA (30/9 E 1/10) »

07.50 - giovedì 28 settembre 2023

Alpe Cimbra (TN): A Folgaria il 30 settembre e 1 ottobre la Brava Part la grande festa delle tradizioni di montagna.

Il 30 settembre e l’1 ottobre a Folgaria sull’Alpe Cimbra prende vita il festival delle tradizioni: due giorni di eventi volti alla valorizzazione delle tradizioni e degli antichi mestieri. Oltre 1000 gli sfilanti che daranno vita domenica 1 ottobre alla grande sfilata che partendo da Costa di Folgaria alle ore 10.30 percorrerà tutto il centro del paese in un tripudio di carri, suoni e abiti storici.

Bande, cori, gruppi e associazioni nei tipici costumi, con cavalli, asini, caprette e musiche folkloristiche, animeranno una fra le più spettacolari manifestazioni popolari dell’arco alpino. I carri degli antichi mestieri trainati da imponenti cavalli norici sono il fiore all’occhiello della sfilata per la loro originalità così come il carro della Principessa Sissi e i gruppi storici che rispolverando gli abiti custoditi con cura ridanno vita agli antichi mestieri di un tempo.

La ”Brava Part” è innanzi tutto una festa della comunità dell’Alpe Cimbra che vuole ribadire con grande orgoglio le proprie tradizioni e la propria cultura attraverso la celebrazione degli antichi mestieri, matrice identitaria del territorio dell’Alpe.

E sono proprio gli abitanti dell’Alpe Cimbra a indossare gli abiti di un tempo per rappresentare nella sfilata gli antichi mestieri e le tradizioni. Tra di loro oltre cento bambini che con il loro entusiasmo rendono ancora più affascinante la sfilata.

Al Palafolgaria si parte sabato sera con l’apertura dello stand gastronomico e un concento live, per poi proseguire domenica a partire dalle 12.30. Al termine della sfilata i cori e le bande si esibiranno al Palafolgaria, dove si assisterà anche al gran ballo di corte e dove lo stand gastronomico sarà attivo fino al tardo pomeriggio.

La giornata di sabato 30 è ricca di tanti eventi: dal Mercato della Terra dove poter scoprire e acquistare i prodotti a km 0 ai laboratori per bambini organizzati dalle Donne in Campo, dalla Caccia alla Strega ai concerti dei cori lungo le vie del paese di Folgaria.

Saranno due giorni di grande festa dove l’ospite si troverà immerso in un’atmosfera ricca di storia e di tradizioni.

I protagonisti della sfilata:

La Strega della Brava Part e il suo carro

I Racoléri della Strega

Le Autorità

El car del Casèl col formai de Folgaria

El car del fem de Costa

I Pastori de Sanbastiam

I Brentelari de Carbonare

I Scalpelini de Serrada

El carro delle patate serradine

I Vinaròi de Mezmont

I Troveladori dela Guardia

I Boscaroi del’Altopiam

Il Gruppo Imperiale con Francesco Giuseppe e la Principessa Sissi

La Banda Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria

La Banda di Caderzone

Corpo Musicale Città di Trento

La Banda di Ziano di Fiemme

Musikkapelle Neumarkt

La Banda de Vigol Vatar

Schützen Kompanie Vielgereuth

Il Battaglione degli Schützen Judicaria”

Coro Martinella di Serrada

Gruppo Costumi Tradizionali di Terragnolo

Grabber Gruppo amatoriale Bovaro del Bernese

La Scuola Sci di Folgaria con i costumi storici

Gruppo Folkloristico Castel Tesino

I asilòti

I scolari

Le Amazzoni dell’Apocalisse

El car del Forte Gschwent de Lavarom

La Barca de Lavarom con Freud

“Noi de ‘na volta” Lavarone

Le Donne in Campo del Trentino

Il Coro Le Fontanelle di Lavarone

Coro Stella Alpina Lavarone

La Filo Viva de Vigol Vatar

La Schutzenkompanie Vigolana

El Socorso Alpino

Croce Rossa Altipiani

Programma:

Sabato 30 settembre

> Ore 10:00 – 18:00 Mercato della Terra in P. Marconi

> Ore 10:00 Caccia alla Strega davanti l’asilo

> Ore 11:00 Lab. Crea la tua Scopina in P. Marconi

> Ore 12:00 Lab. Crea il tuo Spaventapasseri in P. Marconi

> Ore 14:00 Lab. Il Colore della natura in P. Marconi

> Ore 15:00 Lab. Crea la tua Scopina in P. Marconi

> Ore 16:00 Dimostrazione intaglio del legno con DB Albi in P. San Lorenzo

> Ore 16:30 Concerto del Mini Coro di Rovereto davanti la Pizzeria Lo Scoiattolo

> Ore 17:00 Concerto della Corale Polifonica Cimbra davanti il Club hotel Alpino

Sulle tracce della Brava Part davanti l’asilo

> Ore 17:30 Concerto del Coro Just Melody in P. San Lorenzo

> Ore 18:30 Concerto del Coro Martinella di Serrada davanti il negozio Maria Rosa

> Ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico al Pala Folgaria

> Ore 19:00/21.00 Dj Set con Max Marchi

> Ore 19:00/21:00 ACDC cover band dalle ore 21.00

Domenica 1 ottobre

Ore 10.30 | Partenza da Costa arrivo a Folgaria centro LA GRANDE PARATA DELLA BRAVA PART

– Sfilata da Costa a Folgaria di carri e gruppi folkloristici in costume

Ore 12.30 Apertura dello Stand gastronomico al Palafolgaria con esibizioni di gruppi, bande e cori.

A seguire il Vaso della Fortuna con la Croce Rossa Altipiani

Ore 17.00 | Musica live con i Tirock Band