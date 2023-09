PAT * DOSS PAION: « VISITE GUIDATE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI IN VICOLO BRISTOL, A LAVIS IL 29/9 »

06.36 - giovedì 28 settembre 2023

Visite guidate agli scavi archeologici in vicolo Bristol.Venerdì 29 settembre a Lavis. Interessanti novità sulla storia più antica di Lavis stanno emergendo dalla campagna di scavo archeologico condotta in vicolo Bristol dall’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento. Le ricerche in corso saranno presentate venerdì 29 settembre dalle ore 16.30 alle 18.30 in occasione di visite guidate tenute dagli archeologi che conducono i lavori e dai tecnici di Cora Società Archeologica. Le guide, organizzate in collaborazione con il Comune di Lavis, verranno effettuate ad intervalli di circa 20 minuti, in gruppi di massimo 20 persone. La partecipazione è libera e gratuita.

Nella zona di vicolo Bristol, alle pendici del Doss Paion, è stato recentemente scoperto un insediamento dell’età del Bronzo e del Ferro, abitato almeno a partire dal 1300/1200 a.C. I ritrovamenti, rappresentati principalmente da un villaggio ben strutturato composto da varie abitazioni lungo un tracciato viario, rivestono una notevole importanza per delineare le vicende che hanno interessato un’area probabilmente strategica durante la protostoria quale l’attuale territorio lavisano.