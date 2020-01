RAI 3 – “ AMORE CRIMINALE “ * PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2020, « LA STORIA DI YANEXI, UNA SERA DOPO UNA VIOLENTA LITIGATA CON IL MARITO SCOMPARE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Amore Criminale. St 2020 – Yanexi. Yanexi era una ragazza cubana di 21 anni che aveva sposato un uomo italiano. Dopo il trasferimento in Italia, in un piccolo paese della provincia di Ravenna, Yanexi si ritrova a vivere in una situazione di grande isolamento. Oltre il marito non conosce nessuno e la nostalgia della sua famiglia di origine diventa molto forte. Dopo essere diventata madre, Yanexi vive una fase di depressione post partum.

In quel periodo suo marito affida il figlio alle cure della sua famiglia, in particolare a una zia. Quando Yanexi guarisce dalla depressione, vuole riprendersi il bambino ma non ci riesce. Suo marito ha di fatto ostacolato il loro riavvicinamento. Dopo la separazione, l’uomo cerca in tutti i modi di “sbarazzarsi” di Yanexi, cercando di farla tornare per sempre a Cuba, ma senza il figlio. Una sera – dopo una violenta litigata con il marito – Yanexi scompare. Il corpo senza vita viene ritrovato dopo due settimane in fondo a un pozzo. Il marito è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

