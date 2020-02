RAI 1 – “ FRONTIERE “ * PUNTATA DEL 17 FEBBRAIO 2020, « CORONAVIRUS – I GIORNI DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 2019-NCOV, PARTITO DA WHUAN » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Frontiere. St 2019/20 – Paura virale. Cos’è il Coronavirus? Come si è diffuso? E che significa pandemia? I giorni della diffusione del virus 2019-NCOV, partito da Whuan, in Cina, a dicembre, saranno al centro del racconto della seconda puntata della nuova stagione di “Frontiere”. Franco Di Mare analizzerà le cause, le contromosse, le ricadute economiche, sociali e politiche di questa emergenza. Ma anche i segnali sottovalutati, le storie dei contagiati e dei medici che senza sosta stanno cercando di contenere il contagio.

Quali rischi ci sono? E quanto i social e le fake news hanno contribuito ad aumentare la paura in modo esponenziale? L’analisi di due mesi che hanno messo paura al mondo sarà fatta grazie ai contributi dei virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua, di Stefano Vella, direttore del Centro per la salute globale dell’Istituto superiore di sanità, di accademici e divulgatori scientifici e esperti del mondo cinese, oltre alle testimonianze di chi ha vissuto questo momento in prima persona.

