RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * « LA SCOMPARSA DI LILIANA RESINOVICH ED IL GIALLO DI GAIA, SCOMPARSA TRA GENOVA E PALERMO (14/12) »

18.26 - martedì 13 dicembre 2022

È trascorso un anno dalla scomparsa di Liliana Resinovich, ma sono ancora tanti i dubbi sulla sua morte. Il fratello Sergio sarà ospite in studio a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 14 dicembre alle 21.20 su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli. Nel corso della puntata immagini e documenti inediti. E poi il giallo di Gaia, la ventenne scomparsa sulla nave durante la tratta Genova-Palermo. Cosa è successo quella notte durante la navigazione? Ci saranno testimonianze inedite sulla felpa della ragazza trovata sul ponte dell’imbarcazione. In diretta nella trasmissione di Rai 3, la mamma di Gaia ha detto che sua figlia non aveva alcun motivo per togliersi la vita. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Per contatti:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it