unitn * NORDEST TRAINO DELL’ECONOMIA: « MA COME SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ?, Martedì alle 16 ad Economia presentazione del Rapporto 2018 »

Martedì prossimo alle 16 a Economia presentazione del Rapporto 2018 della Fondazione Nord Est con dati e analisi sul presente e sul futuro dell’economia nel Triveneto. Focus sulla competitività di imprese e istituzioni nel Trentino-Alto Adige/Südtirol

Le regioni del Nord Est stanno trainando l’economia italiana. Se si includono anche Lombardia ed Emilia Romagna, costituiscono la quasi totalità della ripresa economica ed occupazionale in Italia. Colpite dalla crisi meno di altre regioni, sono state in grado di riprendersi più rapidamente e di superare i livelli occupazionali pre-crisi. Sono positivi primi i dati che trapelano dal Rapporto 2018 della Fondazione Nord Est, il documento che fotografa lo stato di salute e la competitività del sistema imprenditoriale del Triveneto. Un Rapporto che mette in luce anche le performance del Trentino Alto Adige: migliori di quelle degli altri territori del Triveneto, in particolare sul fronte dell’occupazione, della crescita e della competitività.

Ma la partita è ancora aperta. Perché le imprese del Nord Est rimangano competitive – si legge nelle prime anticipazioni al documento – serve un rapido adeguamento alle grandi trasformazioni in corso. E non basterà. Perché la nuova competitività avrà connotati e caratteristiche diverse da quelle del passato, non dipendenti più soltanto dalla capacità della singola impresa o del singolo imprenditore, ma sarà strettamente legata al funzionamento di un ecosistema territoriale complesso, in cui risorse, talenti, formazione, infrastrutture, innovazione, creatività costituiscono un mix essenziale.

Il Rapporto 2018 della Fondazione Nord Est sarà quindi dedicato alla competitività necessaria ad esplorare il futuro prossimo venturo, i cambiamenti e le loro conseguenze sui nostri territori e le nostre imprese. I dati e le analisi in esso contenute saranno presentate in un incontro pubblico martedì prossimo, 26 marzo alle 16, a Trento nella sala conferenze Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento (Via Inama, 5). La presentazione del Rapporto a Trento farà in particolare il punto su come il tema della nuova competitività è affrontato dalle imprese e dalle istituzioni nel Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Dopo gli indirizzi di saluto del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e della presidente di tsm-Trentino School of Management, Sabina Zullo, a presentare il Rapporto 2018 sarà Carlo Carraro, direttore scientifico della Fondazione Nord Est. In programma poi gli interventi di Alessandra Proto, responsabile del Centro OCSE Trento sulle politiche regionali per il benessere a favore di una crescita inclusiva e di Antonio Accetturo, responsabile Ricerca Economica di Banca d’Italia Trento. A seguire la tavola rotonda dedicata alle sfide per la crescita in Trentino-Alto Adige in cui si confronteranno il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana, il presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Federico Giudiceandrea e il presidente dell’Università degli Studi di Trento, Daniele Finocchiaro. La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Laura Strada, caporedattrice RAI. L’intervento conclusivo sarà tenuto dal rettore dell’Università degli Studi di Trento, Paolo Collini.

La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria on line sul sito fino ad esaurimento posti. Iscrizioni online sul sito di Tsm.

Il convegno riconosce CFP-Crediti Formativi della Provincia autonoma di Trento per l’Albo dei dirigenti.