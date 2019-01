Soccorso Alpino – Trentino * Escursionista recuperato illeso in Val di Fiemme: « individuato a quota 1.600 m »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino è intervenuta questo pomeriggio in aiuto a un escursionista che aveva perso l’orientamento. L’uomo di Molina di Fiemme stava percorrendo una strada forestale nella zona di Molina di Fiemme sul versante del Lagorai, quando a causa degli alberi schiantati in seguito agli eventi meteorologici straordinari di fine ottobre, ha perso il sentiero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 13.30.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di terra. Vista la difficoltà nell’individuare e nel raggiungere l’uomo, è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero. Dopo un sorvolo, l’escursionista è stato individuato a una quota di circa 1600 m., verricellato a bordo ed elitrasportato a valle, illeso. Hanno partecipato alle operazioni anche i Vigili del Fuoco.

Il Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino raccomanda di prestare particolare attenzione quando si effettuano escursioni nelle zone interessate dagli schianti provocati dagli eccezionali fenomeni meteorologici di fine ottobre che hanno modificato la morfologia di alcuni territori. In particolare si raccomanda di non abbandonare il sentiero e di rinunciare all’escursione qualora dovesse essere troppo pericoloso e rischioso proseguire.