RAI 5 E RAI 2 * “ CONCERTO DI CAPODANNO DA VIENNA 2023 “: « CON FRANZ WELSER-MÖST E I WIENER PHILHARMONIKER »

09.36 - sabato 31 dicembre 2022

La sala dorata del Musikverein. Un’orchestra mitica come i Wiener Philharmoniker. Il direttore d’orchestra austriaco Franz Welser-Möst. E’ il tradizionale Concerto di Capodanno da Vienna, che Rai Cultura trasmette domenica 1 gennaio alle 13.30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5. In programma come sempre celebri brani della famiglia Strauss, di cui i Wiener Philharmoniker offrono interpretazioni ineguagliabili che li consacrano nel tempo come ambasciatori musicali della tradizione austriaca. E la musica di questa grandissima orchestra, insieme ai Vienna Boys Choir e Vienna Girls Choir, si fa tramite per inviare ai popoli di tutto il mondo gli Auguri per il Nuovo Anno 2023 nello spirito di speranza, fratellanza, amicizia e pace.