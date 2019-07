Provincia autonoma Bolzano * Orso e lupo: « legittime le norme provinciali, La conferma arriva dalla Corte Costituzionale, la disciplina rientra tra le competenze dell’autonomia »

Orso e lupo, legittime le norme provinciali. Le norme provinciali sulla gestione grandi carnivori sono legittime. La conferma arriva dalla Corte Costituzionale, la disciplina rientra tra le competenze dell’autonomia.

A un anno esatto di distanza dall’approvazione delle “misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori”, la Corte Costituzionale ha sancito oggi (16 luglio) la legittimità delle norme varate dalla Provincia di Bolzano e dalla Provincia di Trento in tema di gestione della presenza di orsi e lupi sul territorio locale. Lo ha reso noto l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale, in attesa del deposito della sentenza. Soddisfatto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, il quale parla di “importante conferma delle competenze della nostra autonomia in tema di tutela dell’alpicoltura tradizionale”.

Valutazioni positive anche dall’assessore all’agricoltura Arnold Schuler, che lo scorso anno ha elaborato la legge assieme al senatore Meinhard Durnwalder. “La Corte Costituzionale – spiega Schuler – ha sancito che la tutela dell’agricoltura di montagna è importante almeno tanto quanto lo è la tutela dell’ambiente. Si tratta di un importante passo in avanti per un management autonomo ed efficace dei grandi carnivori”. Nonostante la soddisfazione, Kompatscher e Schuler si mantengono comunque prudenti in merito ai prossimi passi da seguire per l’applicazione concreta della legge e attendono il deposito della sentenza delle Corte Costituzionale.