PAT * Grandi carnivori: « massima fiducia nell’operato dei veterinari, solida esperienza maturata su precisi protocolli approvati da ISPRA »

Grandi carnivori: massima fiducia nell’operato dei veterinari. Con riferimento alle critiche che mettono in discussione la validità dell’operato del personale veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che coadiuva i Servizi forestali nella gestione dei grandi carnivori, l’Amministrazione provinciale esprime la massima fiducia e stima nei confronti dei professionisti che la supportano da anni in questa delicata attività.

A sostegno di ciò intervengono una solida esperienza maturata su precisi protocolli approvati da ISPRA e gli importanti risultati conseguiti (17 catture e manipolazioni di orso eseguite con successo dal 2015 ad oggi).

Si tratta di professionisti dotati di ottimi curricula che operano in stretta connessione con i maggiori referenti europei in materia, con i quali molteplici sono state le occasioni di scambio di informazioni e di reciproco aggiornamento specifico sulla narcosi e manipolazione dei grandi carnivori.