MINISTRO fraccaro * Maltempo: ” sospendere gli obblighi fiscali e procedere agli indennizzi per consentire a cittadini e imprese di ripartire “

Maltempo: Fraccaro, stato emergenza e stop tasse, Governo c’è. “Esprimo il più profondo cordoglio per le vittime di questi giorni in tutto il Paese. Siamo al fianco delle popolazioni, flagellate dalla violenta ondata di maltempo, con atti concreti ed efficaci. Già in settimana il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza per le Regioni colpite con lo stanziamento immediato delle prime risorse. Vogliamo inoltre sospendere gli obblighi fiscali e procedere agli indennizzi per consentire a cittadini e imprese di ripartire.

Da Nord a Sud, il Governo c’è ed opera attivamente per fronteggiare l’emergenza”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.“Abbiamo stanziato – aggiunge – 1 miliardo di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e con la legge di bilancio sono stati sbloccati oltre 4 miliardi di euro per le Regioni da investire sul dissesto idrogeologico.

La tutela dei cittadini e la salvaguardia ambientale sono una nostra priorità. Ora daremo tutto il sostegno possibile alle zone martoriate dai nubifragi, anche con la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà dell’Ue. Un ringraziamento di cuore va alle migliaia di soccorritori che da Nord a Sud stanno svolgendo un lavoro straordinario. Anche nei prossimi giorni – conclude il ministro – il Governo sarà nei luoghi colpiti per offrire l’effettivo sostegno ai cittadini e ai territori”.