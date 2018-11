mediaset – rete 4 * ‘ QUARTA REPUBBLICA ‘: ” puntata SULLA MAFIA NIGERIANA, LA TENSIONE NEL GOVERNO, L’ECONOMIA E IL RAPPORTO CON L’EUROPA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani sera, lunedì 26 novembre alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Nel corso della puntata sarà un approfondito reportage in esclusiva, che aiuterà a dissipare la nebbia che ruota attorno alla vasta rete della mafia nigeriana sempre più presente in Italia. Si indagherà quindi su come questa realtà sotterranea agisce, analizzandone comportamenti e punti di appoggio. Questa rete, ormai in molte città, gestisce il traffico di droga, di armi e di prostituzione.

Un testimone, raggiunto dai microfoni della trasmissione, spiegherà come vengono intercettati, tramite dei centri specializzati, i corrieri della droga e ancora, la testimonianza di una giovane ragazza entrata nella rete con l’inganno e poi sfruttata e costretta a prostituirsi.

Anche gli avvenimenti politici più rilevanti della settimana saranno al centro della serata: dal decreto sicurezza alla tensione all’interno del governo gialloverde, fino al rapporto con l’Europa e il dibattito sulla Manovra economica.

Ne parleranno, tra gli ospiti, Bruno Vespa e Alberto Brambilla, che si esprimerà anche su economia, pensioni e quota 100: chi ne avrà diritto veramente?

A rispondere a questo e altri interrogativi anche un’intervista all’ex-Presidente del Consiglio ed economista Lamberto Dini.

Non mancherà, come sempre, anche l’irriverente commento del comico Paolo Hendel, che offrirà il suo inedito punto di vista sui temi di attualità del momento.