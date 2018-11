From the web

News immediate non mediate!

mediaset - canale 5 * ' Caduta libera ': " IL CAMPIONE NICOLò SCALFI SUPERA PER LA QUINTA VOLTA ' I 10 PASSI ' E VINCE 206 mila EURO "

mediaset - canale 5 * ' Caduta libera ': " IL CAMPIONE NICOLò SCALFI SUPERA PER LA QUINTA VOLTA ' I 10 PASSI ' E VINCE 206 mila EURO "

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-11-14 12:12:17 2018-11-14 12:13:23 mediaset - canale 5 * ' Caduta libera ': " IL CAMPIONE NICOLò SCALFI SUPERA PER LA QUINTA VOLTA ' I 10 PASSI ' E VINCE 206 mila EURO "

Nicolò è diventato campione il 24 ottobre e ha superato “I Dieci Passi” nelle puntate del 30 e del 31 ottobre e poi del 7, 9 e 13 novembre, vincendo complessivamente 206.000 euro e conquistando così la quarta posizione nella classifica dei Campioni del game show ad aver vinto di più. Nella classifica dei campioni con il maggior numero di presenze, invece, Nicolò Scalfi guadagnerà la prima posizione stasera: salirà infatti sulla botola centrale per la diciannovesima volta, battendo il record precedente, di 18 puntate, che apparteneva a Edoardo Riva.

Nuova vittoria e nuovo record a “Caduta libera!”, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5 e prodotto da Endemol Shine Italy. Ieri, 13 novembre, il campione in carica Nicolò Scalfi è riuscito a superare per la quinta volta il gioco finale de “I Dieci Passi” e ha raggiunto i 206.000 euro di vincita complessiva, diventando uno dei Campioni ad aver vinto di più nella storia del programma. Inoltre, giocando nella puntata di questa sera, 14 novembre, la sua diciannovesima partita, Nicolò Scalfi metterà a segno il record di presenze come Campione.