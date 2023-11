RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO “ * « IL FEMMINICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN, FEDERICA SCIARELLI SARÀ IN COLLEGAMENTO CON LA GERMANIA (22/11) »

15.07 - martedì 21 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La settimana scorsa “Chi l’ha Visto?” era a casa di Giulia Cecchettin, con il papà e la sorella, nella speranza che Filippo si fermasse. Ma l’ex fidanzato aveva già ucciso. Nel nuovo appuntamento con il programma, in onda mercoledì 22 novembre alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli ripercorrerà la vicenda e sarà in collegamento con la Germania, dove l’autorità giudiziaria dovrà stabilire i tempi dell’estradizione.

Aggiornamenti anche per il caso di Pierina Paganelli: tanti sospetti, ma nessun indagato. La ricostruzione con testimonianze, documenti e video di quei momenti drammatici. E poi la storia di un fuggitivo: ha violentato due donne, era agli arresti domiciliari, ma si è tolto il braccialetto ed è scappato. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.