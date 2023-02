MUSE – TRENTO * “TECH PARTY“: « FABBRICAZIONE DIGITALE ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IL 4 MARZO (15.00-19.00) »

14.03 - venerdì 24 febbraio 2023

Tech Party Al MUSE, un pomeriggio a tutta tecnologia. Sabato 4 marzo 2023, dalle 15 alle 19. MUSE – Museo delle Scienze. Iniziative comprese nel biglietto di ingresso al museo, prenotazione su www.muse.it. Fabbricazione digitale e design, intelligenza artificiale, supporti informatici e creativi per lo studio e l’apprendimento, realtà virtuale e gaming. Sono alcuni dei temi che verranno trattati – grazie a proposte, attività e laboratori – nel corso del Tech Party, l’iniziativa del MUSE rivolta a famiglie, bambine e bambini per scoprire quanto la tecnologia sia presente nella vita quotidiana e come sia possibile utilizzarla in modo consapevole. Sabato 4 marzo, a partire dalle 15, un vasto programma di attività divertenti per bambini e genitori si focalizzeranno sulla tecnologia come strumento per benessere, educazione e miglioramento della vita. Il Tech Party è il primo di una serie di eventi a tema, rivolti al pubblico dei più giovani e declinati su argomenti differenti, con cadenza mensile. Tutte le iniziative sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo con prenotazione su www.muse.it.

IL PROGRAMMA

Molte le attività a fruizione continua, dalle 15 alle 19. Tra queste, FABBRICAZIONE DIGITALE E DESIGN, un corner a cura di FabLab Unitn dove scoprire come le tecnologie di fabbricazione digitale stiano cambiando il modo di immaginare e produrre prodotti e servizi; SMARTER, un tangible IoT device per facilitare l’apprendimento della matematica. A cura di Margherita Andrao e Federica Gini – Fondazione Bruno Kessler; LA NATURA AMA NASCONDERSI (ERACLITO) uno spazio dove, si potrà osservare e studiare la biodiversità da un punto di vista privilegiato grazie all’aiuto di professionisti. A cura di Simona Fioravanti – Fondazione Bruno Kessler (Micro-Nano characterization and fabrication Facility – Center for Sensors & Devices). E ancora, ELETTROTINKERING E RUBBER CAR, soluzioni fantasiose stimolando l’ingegno mediante i tinkering del MUSE FabLab e LIGHT PAINTING per dipingere con la luce mediante un led e una macchina fotografica.

Tra le proposte a orario fisso (tutte comprese nel biglietto di ingresso al MUSE ma da prenotare attraverso il sito MUSE) IMMAGINA, DISEGNA E RACCONTA, per liberare grazie ad I-Theatre la fantasia, immaginare un’avventura, disegnare i protagonisti e infine diventare i narratori; STORIE D’INTELLIGENZA, un’esperienza unica e coinvolgente che esplora le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale nella creazione di storie. A cura di James Luca Bosotti.

E ancora, COSTRUIRE “SAGGEZZA DIGITALE” NEI BAMBINI, divertenti esperienze di storytelling digitale con i-Code in piccolo gruppo. In collaborazione con Fondazione Bruno Kessler e Federazione provinciale Scuole materne.

PROBLEMA O RISORSA? COSA SI NASCONDE DENTRO IL NOSTRO SMARTPHONE, si focalizza sulla cultura della riparazione per ridurre gli sprechi e MUSE Adventures, un avvincente viaggio nello spazio grazie alla realtà virtuale e a un gaming avvincente.

Infine, 3D Printed World per imparare a utilizzare le stampanti 3d presenti nel laboratorio per realizzare un vero e proprio prodotto.

I PROSSIMI PARTY

15 aprile, dalle 15 alle 19, Wild City party

13 maggio, dalle 15 alle 19, Planet party

17 giugno, dalle 15 alle 19, Preistoria party