comune di trento * Ultimi appuntamenti con la città del Natale: « Nella piazza dei bambini arriva la Befana, domenica edizione straordinaria del mercato settimanale »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ultimi appuntamenti con la città del Natale. Nella piazza dei bambini arriva la Befana, domenica edizione straordinaria del mercato settimanale.

A conclusione delle iniziative di Trento città del Natale, domenica 6 gennaio si svolgerà un’edizione straordinaria del mercato settimanale.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, dalle 5.30 alle 18, a seguire fino alle 20 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di pulizia, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: via Belenzani, piazza Duomo, piazza d’Arogno, via Esterle (tratto compreso tra piazza d’Arogno e via Borsieri), via Verdi (tratto compreso tra via Rosmini e piazza Duomo), via Maffei, via Prati, via del Torrione, via Borsieri.

Sabato e domenica in piazza S. Maria Maggiore protagonista sarà la Befana, che animerà le attività della piazza dei bambini. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 si alterneranno i Giochi di una volta, i laboratori dell’Officina del Natale Aspettando la Befana e Creiamo lavoretti in feltro, lo spettacolo Strega Pasticcio Strega (domenica) e le letture animate.

In occasione della seconda edizione della Notte bianca invernale, in programma dal 5 al 6 gennaio in città, sabato le 92 casette del mercatino di Natale di piazza Fiera e piazza Cesare Battisti rimarranno aperte fino alle 23.

Per gli esercizi ubicati all’interno della zona a traffico limitato, e già dotati di plateatico su suolo pubblico o giardino privato, è prevista la possibilità di svolgere intrattenimenti musicali fino alle 23, con prosecuzione dell’attività sonora all’interno fino alle 2.

Per garantire la sicurezza dell’evento, dalle 19 del 5 gennaio alle 3 del 6 gennaio è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e in altri contenitori chiusi (bottiglie, lattine, …) e la somministrazione all’esterno degli spazi regolarmente concessi di bevande in bicchieri di vetro.

Il divieto interessa l’area compresa tra via Torre Vanga, via Torre Verde, piazza Sanzio, via Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via S. Francesco D’Assisi, largo Pigarelli, piazza Fiera, via Travai, via Giusti, via Rosmini, via Prepositura, piazza Da Vinci.