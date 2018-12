Apt Rovereto – Vallagarina (TN) * ‘ Trentino Ski Sunrise ‘: ” Venerdì 28 dicembre torna la passeggiata al sorgere del sole nel Parco del Monte Baldo “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Venerdì 28 dicembre torna la passeggiata al sorgere del sole nel Parco del Monte Baldo. Disponibile anche come buono da regalare a Natale.

L’Apt Rovereto e Vallagarina offre anche quest’anno l’esperienza emozionale di ammirare il sorgere del sole dalle piste innevate.

Venerdì 28 dicembre a Baita Montagnola torna infatti “Trentino Ski Sunrise”, che verrà riproposto anche domenica 3 marzo al Rifugio Baita Tonda.

Gli ingredienti dell’offerta sono ben collaudati: partenza all’alba a bordo della seggiovia, possibilità di respirare l’aria pungente del mattino e poter spalancare gli occhi sullo splendido panorama invernale. All’arrivo in vetta una ricca e sfiziosa colazione e subito dopo l’emozione di essere i primi a scendere dalle piste coperte da candida neve.

Il programma per venerdì prossimo prevede di raggiungere Baita Montagnola. Alle 08.00 il ritrovo a Polsa, presso la Scuola di Sci Monte Baldo. Subito dopo la partenza con la seggiovia e l’arrivo in cima alla vetta per ammirare il sorgere del sole e gustare una ricca colazione con delizie dolci e salate. Attorno alle 9.00 la discesa con gli sci, prima ancora dell’apertura degli impianti! I non sciatori potranno tornare a valle con le ciaspole ai piedi.

Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Turistico di Brentonico allo 0464 395149 o si può scrivere a brentonico@visitrovereto.it per verificare la disponibilità.

L’Apt Rovereto e Vallagarina offre la possibilità di fare un regalo davvero originale: presso gli uffici di Rovereto e Brentonico si può acquistare una confezione regalo con un voucher per Trentino Ski Sunrise, come pure per Golosaneve di domenica 19 gennaio, ma anche per le visite guidate del sabato pomeriggio in città a Rovereto e per Museum Pass, il lasciapassare per musei e castelli del Trentino. Un pensiero fuori dal comune per chi ama offrire esperienze da condividere.